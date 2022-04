Festival de Cannes : que nous réserve cette excitante 75e Sélection ?

Après une édition estivale, le Festival de Cannes revient en mai, pour sa 75e édition ! Un rendez-vous là encore présenté par Thierry Frémaux, pour un panel de films divers et variés. Au programme, on retrouve notamment des habitués, ainsi que de grosses attentes !

Frémaux l’a bien précisé, ce Festival de Cannes est important (plus de 2200 films ont été visionnés) et présent pour une date anniversaire. Alors que l’industrie se remet sur pied (pour rappel l’édition 2020 fut annulée, au profit d’un label concernant certains métrages), ce 75e Festival voit un trombinoscope de talents hétéroclites présenter leur film (pas moins de 150 pays ont proposé leurs long-métrages). C’est donc parti pour l’annonce des réjouissances, alors que Virginie Efira (Benedetta, Adieu les Cons) fera office de présentatrice cette année :

Film d’ouverture : Z (COMME Z) de Michel HAZANAVICIUS.

© La Classe américaine

Le papa de OSS 117 et Le Redoutable revient avec le remake du film japonais Ne Coupez pas. Une comédie sanglante, où une équipe de tournage (Romain Duris, Bérénice Bejo, Jean-Pascal Zadi) voit l’élaboration de leur film de zombie perturbée par l’arrivée de vrais morts-vivants. Le burlesque semble présent, reste à voir si la proposition délivre. Sortie le 17 mai 2022.

Compétition officielle

© Bac Films

HOLY SPIDER de Ali Abbasi. Après le très singulier Border (vainqueur d’Un Certain Regard en 2018), le réalisateur irano-suédois revient cette fois conter l’histoire d’un père de famille se lançant dans sa propre quête religieuse en « nettoyant » la ville de Mashhad de la prostitution. Après avoir assassiné plusieurs femmes, il devient de plus en plus désespéré par le manque d’intérêt du public pour sa mission divine…

LES AMANDIERS de Valeria Bruni Tedeschi, avec un film se déroulant à la fin des années 80, où une troupe d’étudiants sont admis au théâtre des Amandiers de Nanterre. Lancés à pleine vitesse dans la vie, la passion, le jeu, l’amour, ensemble ils vont vivre le tournant de leur vie mais aussi leurs premières grandes tragédies.

LES CRIMES DU FUTUR de David Cronenberg. Après des films plus réalistes (le dernier était Maps to the Stars en 2014), le maître du body horror revient à ses premiers amours, dans ce film de SF entre Videodrome, ExistenZ et son controversé Crash. Viggo Mortensen et Léa Seydoux sont 2 artistes adeptes de performances impliquant la modification d’organes, tandis que Kristen Stewart est une inspectrice qui enquête sur l’émergence des dérives associées à ce transhumanisme.

TORI ET LOKITA des Frères Dardenne, les habitués de la Croisette avec notamment 2 Palmes d’Or (Rosetta en 1999 et L’Enfant en 2005). Cette fois, leur nouveau film (après Le Jeune Ahmed) contera l’amitié entre 2 adolescents africains, face aux dures conditions de leur exil en Belgique. Sortie le 28 septembre 2022.

STARS AT NOON de Claire Denis, qui après High Life, verra Margaret Qualley (The Leftovers) en journaliste et Joe Alwyn (Un Jour dans la vie de Billy Lynn)en businessman. Ce thriller romantique verra ce couple contraint à fuir le Nicaragua alors en pleine révolution.

FRÈRE ET SŒUR de Arnaud Desplechin, qui après Roubaix,une lumière et Tromperie, signe l’histoire d’Alice (Marion Cotillard) et Louis (Melvil Poupaud), deux frères et soeurs ne se parlant plus depuis 20 ans, qui vont devoir se reconnecter à la mort de leurs parents.

CLOSE de Lukas Dhont. Drame réalisé par le papa de Girl, où 2 adolescents se voient séparés suite à un drame impensable. Les deux mères sont jouées par Léa Drucker et Emilie Dequenne, dans ce qui se présente comme une histoire de pardon, de vulnérabilité et d’amour.

ARMAGEDDON TIME de James Gray. Habitué de Cannes, le passionnant cinéaste derrière La Nuit nous appartient, Two Lovers ou Ad Astra signe une chronique inspirée par son parcours universitaire dans le Brooklyn des 1980. Anne Hathaway, Anthony Hopkins et Jeremy Strong sont de la partie !

BROKER de Horikazu Kore-eda. Le lauréat de la Palme d’Or 2018 pour Une Affaire de famille signe son premier long-métrage en langue coréenne. On retrouve d’illustres acteurs tels que Song Kang-ho (Parasite), Dong Wang-gang (Peninsula) et Bae Doona (Sense8), dans un récit où des boîtes sont msies à disposition de parents désireux d’abandonner leurs enfants.

NOSTALGIA de Mario Martone, un drame italien voyant Felice (Pierfrancesco Favino) en investisseur revenant à Naples, sa ville d’origine et origine d’un passé quile ronge. Sortie en salles le 19 octobre 2022.

RMN de Christian Mungiu (Baccalauréat), qui se veut une réflexion sur l’Histoire de la Roumanie, à travers la rencontre de ses différentes communautés (gongroises, moldaves…).

TRIANGLE OF SADNESS de Ruben Östlund. Le suédois (ayant eu la Palme d’Or en 2017 avec The Square) revient avec cette comédie satirique, où de riches vacanciers se retrouvent immobilisés, alors que le yacht est en pleine tempête. Woody Harrelson ou encore Harris Dickinson sont au casting.

DECISION TO LEAVE de Park Chan-wook. Le papa de Old Boy et Mademoiselle revient au cinéma : Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la mort suspecte d’un homme survenue au sommet d’une montagne. Bientôt, il commence à soupçonner Sore (Tang Wei, vue dans Hacker et Lust, Caution), la femme du défunt, tout en étant déstabilisé par son attirance pour elle. L’attente est insoutenable : sortie en salles le 29 juin 2022.

SHOWING UP de Kelly Reichardt. Ce film de l’auteure de First Cow nous fera suivre Michelle Williams (Manchester by the Sea) en artiste puisant dans sa vie chaotique comme source d’inspiration.

LEILA’S BROTHERS de Saeed Roustaee : nouveau film du cinéaste iranien responsable du très bon thriller politique La Loi de Téhéran.

BOY FROM HEAVEN de Tarik Saleh (Le Caire confidentiel, The Contractor) : Dans une prestigieuse université religieuse au Caire, le jour de la rentrée, le grand Imam s’effondre, mort, devant les étudiants. Démarre alors une guerre d’influence sans pitié pour lui succéder

LA FEMME DE CHAIKOVSKI de Kirill Serebrennikov : après Leto et La Fièvre de Petrov, le réalisateur russe désormais habitué du festival de Cannes explorera la vie de la femme du compositeur Tachaïkovski. Une histoire d’amour pleine d’allégresse, qui se finira de manière tragique.

HI-HAN de Jerzy SKOLIMOWSKI, nouveau film du polonais responsable de Essential Killing ou encore Deep End. On y suivra l’histoire d’un âne nommé Balthazar, qui commence dans un cirque polonais avant de se conclure dans un abattoir italien.

Hors Compétition :

© Warner Bros



ELVIS de Baz Lurhmann

Le papa de Moulin Rouge, Gastby le Magnifique ou encore The Get Down signe un retour au cinéma avec ni plus ni moins qu’un biopic d’Elvis Presley. Austin Butler (Once Upon a Time…in Hollywood , Dune – Deuxième Partie) incarne le King, face à Tom Hanks en Colonel Parker (son controversé impresario). Ce film bien attendu sort en salles le 22 juin 2022.



TOP GUN : MAVERICK de Joseph Kosinski

Tom Cruise sera sur la Croisette le 18 mai pour présenter la suite de son film culte Top Gun, cette fois réalisée par Joseph Kosinski (Tron Legacy, Oblivion). Maverick revient pour former une nouvelle génération de pilotes : plus de 800 heures ont été mises en boîte pour emballer les séquences complexes (et impressionnantes) impliquant de réels avions de chasse. Sortie en salles le 25 mai 2022.



MASCARADE de Nicolas Bedos

Après le réussi Monsieur & Madame Adelman ou le moins convaincant OSS 117 – Alerte Rouge en Afrique Noire, Bedos signe son nouveau film. Une histoire jonglant entre crimes, arnaques et passions, constituée d’un joli casting (Pierre Niney, Marine Vacth, Isabelle Adjani, François Cluzet). Sortie en salles le 2 novembre 2022.



NOVEMBRE de Cédric Jimenez

Moins d’un an après l’uppercut Bac Nord, le réalisateur de La French revient avec un thriller policier retraçant les sordides attentats du 13 novembre 2015. Un casting de talent (Jean Dujardin, Marine Vacth, Sandrine Kiberlain, Anaïs Demoustier, Lyna Khoudri, Jérémie Renier…) pour ce qu’on espère être un film tendu comme il faut. Sortie le 5 octobre 2022 en salles.



TROIS MILLE ANS À T’ATTENDRE de George Miller

Three Thousand Years of Longing est le nouveau film du papa de Mad Max Fury Road. L’attente est insoutenable évidemment, alors que cette histoire se déroulant au début du XXe siècle voit une brittanique (Tilda Swinton) rencontrer un Djinn (Idris Elba) à Istanbul. Film plus verbeux que son dernier masterpiece, ce nouveau long-métrage tout autant ambitieux est dans l’esprit de Miller depuis une bonne quinzaine d’années. Hype maximale !

Séances de Minuit :

© Gaumont



FUMER FAIT TOUSSER de Quentin Dupieux (Mandibules, Le Daim) signe une nouvelle comédie bien loufoque avec un casting de choix (Gilles Lellouche, Vincent Lacoste, Anaïs Demoustier, Benoît Poelvoorde, Alain Chabat, Adèle Exarchopoulos, le Palmashow, Blanche Gardin, Doria Tillier…). Le tout sera un pastiche de sentai, où on suivra la Tabac Force, devant se reformer pour combattre Lézardin, l’Empereur du Mal !



HUNT de Lee Jung-Jae (Squid Game) qui signe donc son 1er film, un thriller d’espionnage se déroulant en 1980. On y suivra deux espions qui devront enquêter et traquer un espion nord-coréen.

MOONAGE DAYDREAM de Brett Morgen sera quand à lui un documentaire sur David Bowie (qui par ailleurs aurait pu être juré au Festival avant que la mort l’emporte). Le film plongera dans l’univers créatif de Bowie basé sur la danse, la peinture, la sculpture, la vidéo, le collage sonore mais aussi le théâtre ou l’écriture.

Un Certain Regard (du cinéma jeune et audacieux)

LES PIRES de Lise AKOKA et Romane GUERET (1er film)

KURAK GÜNLER de Emin ALPER

METRONOM de Alexandru BELC (1er film)

SICK OF MYSELF de Kristoffer BORGLI

RETOUR À SÉOUL de Davy CHOU

DOMINGO ET LA BRUME de Ariel ESCALANTE MEZA

PLAN 75 HAYAKAWA de Chie (1er film)

BEAST de Riley KEOUGH, Gina GAMMELL 1er film

CORSAGE de Marie KREUTZER

BACHENNYA METELYKA de Maksim NAKONECHNYI 1er film

VANSKABTE LAND / VOLAÐA LAND de Hlynur PÁLMASON

RODÉO de Lola QUIVORON 1er film

JOYLAND de Saim SADIQ 1er film

THE SILENT TWINS de Agnieszka SMOCYNSKA

THE STRANGER de Thomas M WRIGHT

Le Festival de Cannes réitère égalementsa formule de Cannes Premiere et Séances Spéciales.

Cannes Premiere :

DODO de Panos H. Koùtras, une comédie se déroulant à Athènes : alors qu’un couple au bord de la ruine s’apprête à célébrer le mariage de leur fille, un dodo (normalement disparu depuis 300 ans) vient semer la discorde.

ESTERNO NOTTE de Marco Bellochio, série retraçant le meurtre d’Aldo Moro par les Brigades rouges en pleine Seconde Guerre Mondiale !

IRMA VEP de Olivier Assayas, qui remake son téléfilm de 1996 en mini-série produite par A24 et HBO avec Alicia Vikander. Cette dernière incarne une star de cinéma américaine fictive désabusée par sa carrière (rôle auparavant interprêté par Maggie Cheung).

NOS FRANGINS de Rachid Bouchareb, film avec Reda Kateb et Lyna Khoudri, inspiré l’affaire de violence policière ayant provoqué la mort de Malik Oussekine, 22 ans, dans la nuit du 5 au 6 décembre 1986, après plusieurs semaines de contestation étudiante contre un projet de réforme universitaire

© Jerry Lee Lewis



Séances Spéciales :

JERRY LEE LEWIS: TROUBLE IN MIND de Ethan Coen. Après avoir laissé son frangin faire un film seul (The Tragedy of Macbeth), Ethan Coen livre donc un documentaire sur le célèbre chanteur-pianiste.

THE NATURAL HISTORY OF DESTRUCTION de Sergei Loznitsa : le cinéaste reviendra sur le phénomène de destruction massive des populations civiles et des villes allemandes par les raids aériens massifs des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale.

TOUT CE QUE NOUS RESPIRONS de Shaunak Sen : Le film suit le destin de deux frères dans la ville polluée de Delhi. Tous les deux consacrent leur vie à protéger une victime de cette époque agitée : un oiseau connu sous le nom de Milan noir. À travers son long métrage, le cinéaste (ayant fait ses armes dans le docu) explore la connexion entre l’homme, l’animal et l’environnement.

Il faut savoir que quelques ajouts se feront dans les jours qui suivent : en effet, on espère réellement voir le retour de David Lynch (un film surprise avec Laura Dern et Naomi Watts serait dans la place), ainsi que le prochain Ari Aster (Hérédité, Midsommar) avec Joaquin Phoenix en tête d’affiche !

Le Festival de Cannes aura lieu du 17 au 28 mai 2022