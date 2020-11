Beau is Afraid : Joaquin Phoenix rejoint le prochain film d’Ari Aster

Ari Aster va débuter la production de son prochain film, intitulé Beau is Afraid ! Et pour se faire, il confiera le premier rôle à Joaquin Phoenix, prêt à rempiler après sa formidable performance multi-récompensée dans Joker. Discussing Film a divulgué les toutes premières infos exclusives :

Beau is Afraid sera donc un nouveau film d’horreur d’Aster, prenant comme perso principal Beau. Un homme extrêmement anxieux qui vit sous le même toit que sa mère trop protectrice. Leur relation conflictuelle trouve également sa source dans le fait que Beau n’a jamais connu son père (promis ce n’est pas le pitch de Joker). Lorsqu’il apprendra la mort de sa mère dans de mystérieuses conditions, il fera une découverte alarmante sur son passé. Un trajet pour rentrer chez lui qui sera parsemé de folles rencontres surnaturelles s’enclenche alors…

De l’horreur psychologique, des traumas intra-familiaux, une présence surnaturelle sinistre : pas de doute on retrouve bien la patte du réalisateur de Hérédité et Midsommar dans ce pitch ! Ari Aster aura su prouvé en 2 films qu’il est un des nouveaux cinéastes les plus prometteurs et talentueux de sa génération, au même titre que Damien Chazelle, Robert Eggers, Jordan Peele ou David Robert Mitchell.

C’est évidemment avec une hâte non dissimulée qu’on attend de voir cette nouvelle proposition. De plus, Phoenix enchaîne donc les projets prometteurs, après son biopic Napoléonien Kitbag pour Ridley Scott. Une collaboration qui ne sera pas sur les écrans avant une bonne année au moins, mais qu’on a hâte de découvrir !

Beau is Afraid n’a pas de date de sortie pour le moment