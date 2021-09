Succession : La guerre est déclarée dans le trailer de la saison 3

La série HBO Succession, tout juste auréolée d’un Emmy Awards, revient pour une troisième saison qui se dévoile en bande annonce.

Comme déjà aperçu dans le teaser, la guerre est officiellement déclarée ! Après les déclarations cataclysmiques de Kendall (Jeremy Strong) sur son paternel (Brian Cox) en fin de seconde saison, un maelstrom médiatique s’abat sur la famille Roy. Une bataille fait rage pour la détention de l’entreprise Waystar Royco pendant que certains profiteront des dislocations familiales pour créer de nouvelle alliance et pourquoi pas tenter d’obtenir la société. On peut notamment voir les nouveaux venus Adrien Brody et Alexander Skarsgard s’ajouter à un casting déjà plus que prestigieux. Les vautours sont de sortie ! Les magouilles et jeux de pouvoir reprennent le 18 octobre prochain, ne les ratez pas !

La saison 3 de Succession démarre à partir du 18 octobre sur HBO et en diffusion +24H sur OCS !