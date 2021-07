Succession : un premier teaser pour la saison 3

Alors que la tant attendue troisième saison de Succession devrait accueillir Alexander Skarsgard et Adrien Brody, voilà qu’un premier teaser vient titiller notre impatience.

Le retour de la meilleure série de HBO, disons-le clairement, n’a jamais été aussi proche ! Alors avec ces nouvelles images mettant en avant les retombées des récentes déclarations assassines de Kendall (Jeremy Strong) envers le paternel (Brian Cox), voilà qui promet de laisser sans dessus dessous la famille Roy toute entière. A ce titre, si l’on voit Kendall s’encourager face à un miroir ou affronter par punchlines interposées son père au téléphone, c’est bel et bien la confrontation avec ses frangins et sa sœur qui occupe le cœur de cette si courte minute d’images inédites. L’incroyable show multirécompensé de Jesse Armstrong et de Adam Mckay reviendra donc prochainement et annonce la couleur, « la révolution sera télévisée », voilà exactement ce qu’on attendait !

La saison 3 de Succession devrait arriver cet automne sur HBO et OCS.