Succession engage Adrien Brody et Alexander Skarsgard pour la saison 3

Meilleure série actuellement diffusée, on attend impatiemment la troisième saison de Succession qui vient officiellement d’accueillir Adrien Brody et Alexander Skarsgard dans sa famille New-yorkaise.

Après avoir joué un mafieux new-yorkais dans la saison 4 de Peaky Blinders et avant de coacher les Lakers, l’acteur oscarisé pour son rôle du Pianiste vient de poser ses valises chez HBO pour s’immiscer dans la vie de la famille Roy. En effet Brody y interprètera Josh Aaronson, un investisseur milliardaire militant pris au cœur de la guerre pour l’héritage de la société Waystar entre le père joué par Brian Cox et le fils joué par Jeremy Strong.

De plus, Skarsgard, à l’affiche de Godzilla vs Kong ou de la récente série The Little Drummer Girl, est lui annoncé comme guest star cette fois, comprendre que son rôle sera anecdotique. Il y jouera Lukas Matsson, le PDG agressif d’une société technologique à succès qui forcément se rangera dans le camp de l’un ou l’autre membre de la famille Roy puisque comme le laisse entendre HBO, « pour obtenir des alliances familiales, politiques et financières, alors que la bataille acharnée pour Waystar Royco menace de se transformer en guerre civile familiale ». Voilà qui nous hype au plus haut point !

Le tournage de la saison 3 de Succession est actuellement en cours à New York.

