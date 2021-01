Godzilla vs Kong : les deux titans s’affrontent dans la bande-annonce

Et oui, à l’heure où les cinémas sont fermés en Hexagone, il est parfois bon de rappeler que les problèmes se règlent très souvent à coups de poings dans la margoulette. Godzilla vs Kong vient de dévoiler sa bande-annonce musclée, et inutile de dire que les salades de phalanges semblent au rendez-vous. Prévu outre-Atlantique le 26 mars dans les salles et sur HBO Max, il faudra espérer que nos propres cinémas rouvrent d’ici là pour en profiter.

Quatrième (et dernier ?) film du Monsterverse, débuté par le Godzilla de Gareth Edwards en 2014, ce pugilat entre le gros singe américain et le lézard japonais fait suite à Kong : Skull Island et à l’encéphalogramme plat Godzilla II. Par ailleurs, on retrouve de ce dernier Millie Bobby Brown, Kyle Chandler ou bien l’organisation Monarch, spécialisée dans la traque des Titans.

Réalisé par Adam Wingard (Blair Witch, You’re Next, Death Note), Godzilla vs Kong met donc au centre un Kong cherchant à retrouver sa terre d’origine, au même moment où Godzilla sème la zizanie dans un torrent de destruction. Bien entendu, l’humanité sera prise en sandwich dans cet affrontement, au même moment où Monarch souhaite développer un moyen d’en finir une bonne fois pour toute avec les Titans.

Le casting est plutôt alléchant sur le papier avec pas mal de ptits nouveaux : Alexander Skarsgård, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Eiza Gonzalez, Demian Bichir, Danai Gurira, Jessica Henwick… On espère cependant éviter des personnages lisses qui ne font que déblatérer des lignes de script imbuvables devant des écrans d’ordinateur ! Visuellement les effets spéciaux ont quand même l’air travaillés, donnant une certaine physicalité aux mouvements des monstres. La cerise sur le gâteau reste la possibilité de voir Mechagodzilla (oui il est dans le trailer) et un Tokyo sous néons que n’aurait pas renié Pacific Rim.

Godzilla vs Kong sortira en salles (on l’espère) le 17 mars 2021