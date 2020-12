Disney/Pixar : le futur se dessine sur le petit et le grand écran

Alors que le très attendu Soul débarque pour Noël sur Disney+, il est temps de faire un léger point sur ce que la firme aux grandes oreilles prépare ensuite. Suite au Disney Investor Day, nous apprenions les futurs projets Star Wars, Marvel et Fox sur petit et grand écran. En effet, les sorties streaming font aujourd’hui armes égales avec les sorties salles ! Et concernant Disney Animation, Pixar et même les films-live, la donne ne change pas.

Disney Animation : la part belle à l’exotisme

© Disney

Raya et le Dernier Dragon est le prochain Disney, après La Reine des Neiges II donc, attendu chez nous le 31 mars 2021. Long-métrage excitant qui nous a déjà abreuvé d’une première bande-annonce, le film se verra alloué d’une sortie simultanée cinéma/streaming le 5 mars aux USA. Reste à savoir ce qu’il en sera de la France à ce sujet ! Pour rappel, le film nous présentera Raya, dans sa quête pour trouver le dernier dragon vivant. Le but : contrer l’essor d’une mystérieuse force obscure, dont le but est de contrôler le royaume de Kumandra.

© Disney

Encanto est le prochain film de Byron Howard et Jared Bush (Zootopie) ! Alors qu’un très (très très très) court teaser a été dévoilé, le 60e film d’animation des studios Disney nous introduira au personnage de Mariana. Jeune ado de 15 ans possédant un fort sens de l’humour, il s’agit de la cadette de la famille Madrigal. Une famille pas comme les autres car les membres de cette dernière sont dotés de pouvoirs magiques…sauf Mariana ! Autre fait notable : le film se déroulera en Colombie. Après Coco, on revient donc dans un pays d’Amérique latine avec au centre la famille, du surnaturel et des chansons. Ces dernières seront d’ailleurs écrites par Lin-Manuel Miranda (His Dark Materials, Le Retour de Mary Poppins), déjà derrière la BO de Vaiana. Sortie en salles prévue en novembre 2021 !

Pixar : du neuf et du surprenant

© Disney © Pixar

Concernant les studios Pixar, ces derniers avaient révélé ne plus vouloir faire de suite dans l’immédiat (après notamment Les Indestructibles 2 et Toy Story 4). En Avant et Soul confirmaient déjà cette mouvance, et Luca ne déroge pas à la règle. Réalisé par Enrico Casarova (le superbe court-métrage La Luna), le film placera son action dans son pays natal : l’Italie ! Décrit comme une coming-of-age story entre 2 amis lors d’un été près de la Riviera, Luca introduira un élément perturbateur à cette histoire d’amitié. L’un des 2 personnages principaux est en réalité une créature sous-marine, et son peuple vit juste sous la surface ! Tandis qu’un premier trailer se fait attendre, la sortie est datée pour le 23 juin 2021 !

© Disney © Pixar

Turning Red a quand à lui été dévoilé via son visuel plus que parlant : réalisé par Domee Shi (l’attendrissant court-métrage Bao), le film introduira le personnage de Mei. Une ado de 13 ans partagée entre les ordres obéissants prodigués par sa mère, et la soif d’émancipation en lien avec l’adolescence. Le hic : dès que Mei s’emporte, elle se transforme en panda roux géant ! Tout un programme donc, prévu pour le 11 mars 2022 !

© Disney © Pixar

La grosse surprise de Pixar est la révélation de leur 26e film : Lightyear ! Un film Buzz l’Éclair donc, mais qui ne se déroule pas dans l’univers de Toy Story ! En effet, tout comme l’ancienne (et peu connue) série des 2000 « Les aventures de Buzz l’Éclair« , on suivra donc le personnage dans un univers de SF. Une approche méta donc, pour une histoire qui promet de lever le voile sur l’origin story du fameux Ranger de l’Espace, lorsqu’il rejoint Star Command. Le tout sera réalisé par Angus MacLane (co-réalisateur du Monde de Dory et responsable de l’univers de Wall-E), avec cette fois Chris Evans (Captain America) pour doubler Buzz. Bref, vers l’infini et au-delà le 17 juin 2022 !

Walt Disney Pictures : remake et ré-adaptations

© Disney

Au rayon des films live, Jungle Cruise est toujours prévu pour l’été prochain, tandis que le studio fait la part belle aux adaptations live. Ou plutôt aux réadaptations, qui reprendront certains classiques Disney sans faire de copié-collé. La Petite Sirène sera donc bien réalisé par Rob Marshall (Le Retour de Mary Poppins, Pirates des Caraïbes – la Fontaine de Jouvence), avec Halle Bailey en Ariel, Melissa McCarthy en Ursula et Javier Bardem en Roi Triton. Concernant Sébastien, Polochon et Eureka, ils seront respectivement doublés par Daveed Diggs (Blindspotting), Jacob Tremblay (Room) et Awkwafina (L’Adieu). Prenant cette fois place dans la mer des Caraïbes, cette nouvelle mouture bénéficiera d’une BO remaniée par Alan Menken lui-même, secondé par Lin-Manuel Miranda (toujours là) pour de nouvelles chansons ! Sortie prévue en 2022.

© Disney © Barry Jenkins

Au rayon des surprises improbables, on tient sans aucun doute le grand champion : Barry Jenkins (Moonlight, Si Beale Street pouvait parler) va réaliser un prequel au Roi Lion ! En usant de la technologie du film de 2019, le réalisateur contera donc une histoire inédite, avec forcément au centre Mufasa et Scar. Après avoir été impressionné par le script de Jeff Nathanson (déjà derrière celui de 2019), Jenkins a été convaincu de porter le projet en ayant carte blanche pour y apporter sa propre sensibilité. Pour se faire il retrouvera son chef opérateur attitré James Laxton, lui aussi excité à l’idée de proposer quelque chose qui n’a jamais été fait. La cerise sur le gâteau : Hans Zimmer revient à la musique, secondé par l’immense Nicholas Britell (Moonlight, Le Roi).

© Disney

Déjà annoncé et avec son tournage terminé, Cruella sortira en salles le 28 mai 2021. Porté par Emma Stone (La La Land) dans le rôle-titre, le film sera à la fois une préquelle aux 101 Dalmatiens et une origin story du personnage éponyme. D’abord styliste à Londres dans les 70’s avant d’être une criminelle, elle développera rapidement une obsession pour la peau de dalmatiens. Craig Gillespie (Moi, Tonya) réalise le film, avec un casting notamment composé de Emma Thompson, Mark Strong et Paul Walter Hauser !

David Lowery (A Ghost Story, Peter & Elliot le Dragon et le futur Green Knight) tournera bien une nouvelle adaptation de Peter Pan. Destiné exclusivement à une sortie sur Disney+, Peter Pan & Wendy a déjà trouvé son casting : le nouveau venu Alexander Molony sera Peter Pan, Ever Anderson (fille de Milla Jovovich et Paul W.S. Anderson) sera Wendy, Jude Law incarnera le Capitaine Crochet, et Yara Shahidi (Grown-ish, Black-ish) sera la Fée Clochette. Projet en gestation depuis 2016, Lowery décrit cette version comme très personnelle et chère à son cœur. S’étant soucié des moindres détails du script, cela n’augure que du bon, à défaut de pouvoir en profiter sur grand écran. Sortie en 2022.

Autre projet de longue date qui arrive à sortir la tête de l’eau : une nouvelle adaptation de Pinocchio ! Peu de choses sont connues pour l’instant, mais pas des moindres : Robert Zemeckis (Forrest Gump, Retour vers le Futur, Alliés) réalisera, et retrouvera donc Tom Hanks (pour incarner Gepetto), avec qui il n’avait pas collaboré depuis Seul au Monde et Le Pôle Express. Pionnier de la performance capture, on imagine sans mal le réalisateur utiliser ce procédé pour le personnage du pantin de bois qui voulait devenir un vrai petit garçon ! Également destiné à Disney+, le film n’a pour le moment aucune fenêtre de sortie !

© Disney

Enfin, une suite à Il était une fois (« Enchanted » en VO) verra le jour, se déroulant 10 ans plus tard. Disenchanted verra le retour d’Amy Adams dans le rôle de la princesse de conte de fée ayant aterri dans notre monde. Patrick Dempsey est également susceptible de rempiler, tout comme James Marsden en Prince gaffeur. Alan Menken est de retour à la musique, pour une sortie encore non-identifiée. Et oui, cette suite est à destination de Disney+ !

Des séries en pagaille

Outre les divers films (live ou animation) à destination du petit et du grand écran, tout un tas de séries d’animation en 3D a également été annoncé. En selle pour la visite :

© Disney

Une suite à longtemps été fantasmée pour Big Hero 6 (« Les Nouveaux Héros » dans la langue de Molière) et ce sera chose fait avec la série Baymax ! L’occasion de retrouver San Fransokyo et notre robot bibendum favori, désormais employé comme infirmier ! La sortie est prévue en 2022 !

© Disney

Pas de suite ciné pour Zootopie (pour l’instant), mais la série Zootopia+ ! Prévue pour le printemps 2022, on y suivra le quotidien de plusieurs personnages de la mégalopole éponyme, comme la mariée Fru Fru, les tigres danseurs de Gazelle ou encore Flash, le paresseux le plus lent de l’univers.

© Disney

Réalisé par Jon Muskers et Ron Clements (Aladdin, La Petite Sirène, La Planète au Trésor, Hercule…), La Princesse et la Grenouille est sans aucun doute le film Disney le plus sous-estimé des 15 dernières années. Dernier long-métrage original du studio en animation 2D, le film n’a rien perdu de son charme. De ses chansons à son setting de la Nouvelle-Orléans en passant par son visuel old-school et la caractérisation de son héroïne, 2022 verra en effet le retour de la princesse Tiana pour sa série éponyme. Une série qui promet de nouveaux morceaux musicaux. L’occasion de retourner à travers le Bayou ?

© Disney

Vaiana (ou « Moana » en VO) reste encore un des plus beaux films d’animation 3D jamais conçus. De ces paysages de l’Océan Pacifique en passant par sa superbe BO (avec des chansons de Lin-Manue…..vous avez compris !), ce dernier film par Ron Clements et John Musker n’est clairement pas passé inaperçu. C’est donc pour cela qu’une suite en série, prévue pour 2023, verra le jour. Pas d’autre information à se mettre sous la dent cependant…

© Disney

Enfin, la série Iwaju a été annoncée pour 2022. Se déroulant dans une Lagos futuriste, on y suivra 2 personnages de 2 milieux sociaux différents. Innocence et lutte de classes seront par ailleurs des thèmes majeurs, pour une série en co-production avec le studio africain Kugali.

Toujours + de Disney+

Et si cette ribambelle de projets variés ne suffit pas, bon nombre d’autres projets ont été annoncés pour la fameuse plate-forme de streaming: un Sister Act 3 avec le retour de Whoopi Goldberg, un remake de Treize à la Douzaine, un film d’animation La Nuit au Musée, un film Tic & Tac (intitulé Chip n Dale : Rescue Rangers) hybridant l’animation et le tournage live, un reboot de Trois Hommes et un bébé avec Zac Efron, et même un Hocus Pocus 3 !

© Disney/Pixar

Plusieurs séries vont également voir le jour : entre une suite à Monstres & Cie (intitulée Monsters at Work), Dug Days (spin-off sur le chien de Là-Haut, prévu pour l’automne), une série Cars (faisant suite au 3e opus et prévue pour l’automne 2022), Win or Lose en 2023 (se déroulant dans un collège et suivant chaque membre d’une équipe de softball), Pixar Popcorn (série de court-métrages dans l’univers Pixar) la série préquelle de La Belle et la Bête (centrée sur Gaston et LeFou), une nouvelle adaptation de Robinson des mers du sud, une série spin-off de l’Âge de Glace centrée sur Crash et Eddie…. Vous l’aurez compris, le contenu de Disney+ risque donc de très rapidement se garnir dès l’an prochain.

Soul sera disponible sur Disney+ à partir du 25 décembre 2020