Marvel et Disney annoncent 5 films et 10 prochaines séries !

Lors de la journée dédiée aux investisseurs de Mickey, Disney a donc dévoilé ses plans de conquête du petit (et du grand) écran avec Star Wars d’un côté et Marvel de l’autre. Ainsi, seront visibles sur la plateforme 10 séries, en comptant celles dont on avait déjà eu vent (comme Hawkeye ou Moon Knight), mais également 5 films officiellement en chantier.

Séries

Le bal des séries Marvel s’ouvrira avec WandaVision le 15 janvier 2021 dont le studio nous offre une dernière bande-annonce onirique et pour le moins hallucinée où le couple Wanda (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) devront lutter pour conserver leur histoire qui se déroule dans l’esprit de notre Scarlett Witch.

En mars arriveront Le Faucon et le Soldat de l’Hiver. Six épisodes composés comme un grand film (on espère bien) où les deux personnages secondaires des Captain America devraient enfin avoir leur heure de gloire et combattre Baron Zemo, Daniel Brühl, dans un thriller musclé, comme en témoigne cette toute fraiche bande-annonce.

Loki arrivera sur Disney+ en mai 2021 et ce tout premier trailer permet de voir Tom Hiddleston dans la peau du Dieu malicieux se faire arrêter par le TVA (Autorité des variations temporelles), une organisation qui supervise le multiverse dont Owen Wilson aura pour charge de surveiller notre bon Loki. Différentes réalités s’offrent à nous et s’il est encore trop tôt pour savoir si le frère de Thor tentera de s’échapper maintes et maintes fois ou s’il deviendra une sorte de super agent temporel pour sauver le multiverse. On verra bien !

Une bande-annonce survoltée présente également What If ? la série animée du MCU où le multiverse (décidément en plein essor dans les prochaines phases de Marvel) propose des versions alternatives des héros qu’on connaît bien, comme Peggy Carter qui endosse le bouclier de Captain Britain tandis que Steve Rogers devient un zombie ou que Black Panther s’engage chez les Gardiens de la Galaxie pendant que Doctor Strange affronte… Doctor Strange. Un ovni qu’on attend avec impatience pour l’été 2021.

Miss Marvel arrivera vers l’automne 2021 sur Disney+ et proposera pour la première fois à l’écran une super-héroïne musulmane, incarnée par la jeune Iman Vellani. Kamala Khan, dont l’élasticité de son corps lui donne d’innombrables possibilités en plus d’être une adolescente survoltée, permettra surement de retrouver les Inhumans dans une meilleure adaptation télévisuelle après la débâcle du show de ABC.

She Hulk fera son entrée sur la plateforme de Mickey en 2022 et verra Tatiana Maslany devenir la cousine de Bruce Banner, malgré les curieuses infirmations de l’actrice elle-même qui réfutait avoir été castée. Une protagoniste, verte aussi, mais qui garderait son contrôle, sa vie civile n’étant peu impactée par la mutation transmise par son cousin. Par contre, grosse information, Tim Roth sera de retour dans le rôle de l’Abomination après avoir été l’antagoniste du film l’Incroyable Hulk de 2008. De quoi faire du neuf avec du vieux. On est curieux de voir le résultat.

Secret Invasion verra le retour de Samuel L. Jackson en Nick Fury aux côtés de Ben Mendelsohn en Talos, dans une série dédiée aux deux briscards galactiques qui ont appris à se respecter dans le film Captain Marvel en 2019 et qui tenteront d’’empêcher l’infiltration des Skrulls sur Terre.

©Marvel Studios

Ironheart mettra en scène Dominique Thorne dans le rôle de Riri Williams, une adolescente à l’intelligence folle, qui vient justement de créer d’elle-même une réplique parfaite de l’armure de Iron Man. La relève est là.

©Marvel Studios

Puisqu’on parle d’armure, Don Cheadle reviendra dans le rôle de James Rhodes en portant Armor Wars sur ses épaules. Une série où War Machine devra empêcher de nouveaux antagonistes d’utiliser les inventions technologiques de son ami Tony Stark, tombées entre de mauvaises mains.

©Marvel Studios

Enfin, I am Groot, sera une série de courts épisodes anthologiques au ton de sitcom pour introduire de nouveaux personnages inédits gravitant autour de l’adorable bébé Groot.

©Marvel Studios

Films

Côté films, en plus de Black Widow, Shang-Chi et la Légende des 10 anneaux, des Eternals, on apprenait que Doctor Strange in the Multiverse of Darkness retrouverait Rachel McAdams dans le rôle Christine Palmer et serait directement lié, sinon à Spider-Man 3, mais surtout à WandaVision, évidemment.

Quant à Thor Love & Thunder, prévu pour mai 2022, Christian Bale sera bien au casting mais dans le rôle de Gorr, le Boucher des Dieux. Le film de Taika Waititi verra donc Chris Hemsworth, Natalie Portman, Jaimie Alexander (de retour dans son rôle de Lady Sif) et leurs copains affronter un nomade d’une planète inconnu, veuf et dont les enfants moururent sans que les dieux n’interviennent, ce qui le décida à les exterminer. Un vilain intéressant même si comprimer le talent de Christian Bale dans une surcouche de CGI, on trouve ça dommage.

©Marvel Studios

Black Panther II sortira bien toujours le 8 juillet 2022 mais le grand patron de Marvel vient d’officialiser que le personnage titre ne serait pas recasté suite au décès prématuré de Chadwick Boseman. Ryan Coogler est toujours attaché à l’écriture et à la réalisation de cette suite et rendra hommage au roi disparu pour explorer davantage le Wakanda et découvrir de nouvelles richesses et personnages insoupçonnés de ce monde méconnu.

©Marvel Studios

Captain Marvel 2 sera réalisé par Nia DaCosta distribué le 11 novembre 2022 et accueillera la petite nouvelle des Miss Marvel jouée par Iman Vellani (faut suivre aussi) ainsi que Monica Parris jouée par Monica Rambeau, vue (pour l’instant) dans la bande annonce de WandaVision (tu suis toujours ?).

©Marvel Studios

Surprise totale, James Gunn écrira et réalisera, avant ses Gardiens de la Galaxie 3 un épisode spécial de Noel pour ses Gardiens qui sortira en décembre 2022, en exclusivité sur la plateforme. Voilà qui nous hype particulièrement.

©Marvel Studios

Pour 2023, Marvel Studios nous prépare Ant-man et la Guêpe Quantumania, un titre qui laisse évidemment présager des allers-retours comico-aventureux dans le domaine quantique. Si Cassie Lang est recastée en la personne de Kathryn Newton, Jonathan Majors sera bien le méchant de cette suite avec en prime la présence confirmée de Michael Douglas et de Michelle Pfeiffer aux côtés de notre duo éponyme sous la direction de Peyton Reed.

©Marvel Studios

Enfin, on se gardait le meilleur, et le plus surprenant pour la fin, un film les 4 Fantastiques est officiellement mis en chantier par Jon Watts, le réalisateur des Spider-Man, de là à imaginer un team-up avec Spidey, qui mange à tous les rateliers, il n’y a qu’un pas. Le reboot est donc acté pour la première (plus célèbre) famille super-héroïque de Marvel et qui devrait servir de nouveaux protagonistes principaux à la prochaine phase. De toute façon, même si Watts n’est pas le réalisateur le plus original de sa génération et si on n’en connaît pas encore le casting, nul doute que ça ne peut pas être pire que les précédentes itérations ratées de Tim Story et de Josh Trank. On verra bien.

Jon Watts will direct the new feature film for Marvel’s First Family, Fantastic Four! pic.twitter.com/Eu26ghxbGT — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020

Marvel et Disney viennent de casser la baraque, mais on sera là pour juger de la qualité de ces promesses cinématographiques et télévisuelles.