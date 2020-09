Miss Marvel : une première candidate pour jouer Kamala Khan

By Axel PC

Depuis longtemps murmurée, la série Miss Marvel annoncée par Disney+ au sein du MCU devrait se concrétiser prochainement, notamment puisque Geraldine Viswanathan serait actuellement convoitée pour incarner l’héroïne.

Rien de confirmé, ni d’infirmé pour l’instant, mais l’actrice qu’on a pu voir dans Miracle Workers ou The Broken Hearts serait en liste pour jouer Kamala Khan. Agée de 25 ans, la pétillante jeune actrice australienne serait en effet parfaite pour donner vie à la super-héroïne pakistanaise de confession musulmane. Doté de gênes inhumains (on espère être à des années lumière de l’adaptation de ces seigneurs galactiques), elle peut modifier la taille de son corps ou de ses membres, prendre l’apparence d’autres personnes et peut également s’auto-régénérer, comme Logan.

En attendant d’avoir confirmation, Miss Marvel fait partie des personnages jouables ans Marvel’s Avengers, sorti le 1er septembre sur PlayStation 4, Xbox One et PC.