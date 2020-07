Hailee Steinfeld sera bien Kate Bishop dans Hawkeye

Si Falcon and the Winter Soldier ont été repoussé indéfiniment pendant que Wandavision est bien attendue pour la fin de l’année sur Disney+, Hailee Steinfeld vient, elle, de confirmer qu’elle serait bien Kate Bishop dans la série Hawkeye.

Sorte de Arrow made in Marvel, la nouvelle série du MCU mettra à l’honneur Clint Barton (joué par Jeremy Renner) et sa jeune apprentie Kate Bishop (jouée par Steinfeld), bien décidée à devenir une super-héroïne. Dans les comics, Kate intègre par la suite les Young Avengers et on imagine bien Marvel Studios développer cette team de jeunes super-héros dans un avenir proche. Le tournage de ces six épisodes devrait commencer à Atlanta cet octobre.

Hailee Steinfeld sera donc dans Hawkeye, qui sortira courant 2021.