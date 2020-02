Le point sur les 10 prochaines série Marvel

Le big boss de Disney, Bob Iger a annoncé lors d’une conférence en interne pas moins de 10 séries Marvel en préparation.

Comme le prouve le teaser du super bowl, déjà trois séries sont dans la boîte et s’apprêtent à sortir prochainement sur Disney + : Le Faucon et le Soldat de l’hiver pour cet été mettant en scène les coéquipiers de Captain America devant reprendre son flambeau, WandaVision la « fausse » sitecom complètement folle (et magique !) de la Sorcière Rouge pour cette fin d’année et Loki, la série consacré au frère de Thor voyageant à travers le temps et les dimensions pour printemps 2021.

Mais parmi les autres projets séries dans les cartons destinés à la plateforme, on retrouve celui où Hawkeye est la vedette (enfin!) avec une petite acolyte à entraîner. Mais aussi She-Hulk, la cousine verte et surpuissante de Bruce Banner; Moon Knight un guerrier de la nuit atteint d’un trouble identitaire et Miss Marvel, une métamorphe étant la première super héroïne musulmane centrale de la maison des idées. On y retrouvera en plus une série d’animation, What if qui ré-imaginera différentes histoires du MCU si certaines choses ne s’étaient pas déroulées comme on les connaît.

Ce qui nous amène à un total de 8 shows. Quels sont donc les deux manquants ? En réalité deux projets de documentaire sériel consacrés à Marvel avait été annoncés : Marvel’s 616 une série anthologique sur l’héritage de la maison des idées, des personnages papiers aux héros sur grand écran en passant par les artistes les ayant popularisés. Puis Marvel’s Storyboard, plus centré sur la maison d’édition de comic book, des auteurs et dessinateurs au rédacteur en chef Joe Quesada. Autant dire que Marvel sur écran, ce n’est pas près de finir.

Disney + sur laquelle nous retrouveront les séries Marvel sera lancée en France le 24 mars prochain.