Tous les teasers du Super Bowl 2020

Evénement démesuré par excellence, le Super Bowl 2020, finale de la saison 2019 de football américain, réunit près de 100 millions de téléspectateurs. L’occasion rêvée pour les studios d’y diffuser teasers et bandes annonces pendant les pubs, mi-temps et autres pauses bien méritées.

Disney+ Falcon & Winter Soldier, WandaVision & Loki

Cette année, l’aubaine aura fortement servie à Marvel Studios qui viennent de montrer une bande-annonce pour leurs nouvelles séries à venir. Falcon & The Winter Soldier ouvrent la dance et montrent enfin le Baron Zemo prêt à en découdre avec les vétérans des Avengers. WandaVision nous réserve son lot de bizarreries métaphysiques dans un show halluciné qu’on a hâte de découvrir. Enfin, Loki, dans sa réalité alternative, prévoit de « tout réduire en cendres ». Sympa.

Black Widow

Scarlett « Romanoff » Johansson profite de l’opportunité pour montrer qu’elle n’est « pas qu’un avengers » avec sa famille russe sous à ses côtés. Tous ces agents costumés se bastonnent avec Taskmaster au milieu de dégâts matériels qui risquent de prendre du temps à facturer.

Mourir peut attendre

Parce que la franchise 007 n’a rien à envier à celle de Mission Impossible, pour sa finale interprétation de James Bond, Daniel Craig saute d’un avion à bord d’un planeur ou d’un pont au bout d’un élastique tout en flinguant tous les méchants sur son passage. Bref, ça déménage.

Top Gun Maverick

Toujours hanté par la mort de son copilote, Tom « Maverick » Cruise n’est pas prêt de tourner la page alors que le fils de Goose vient lui aussi étudier à la fameuse école Top Gun. Entre les respirations oxygénées et les pirouettes dans les airs, ça y est, on est hypés.

Sans un Bruit 2

Emily Blunt continue de guider ses enfants dans un monde où le moindre bruit attire des créatures sanguinaires. On devrait également en apprendre un peu plus sur les origines de cette apocalypse sonore aux côtés d’un John Krasinski encore vivant.

Minions 2

Parce que les bonnes choses n’ont jamais de fin, Illumination revient pour capitaliser encore un peu plus sur les créatures inintelligibles jaunes. Lesquels promettent de l’action, des méchants, des goûters, des slips, des explosions, du kung fu, des tupperwares etc etc. En gros les Minions aideront Gru à devenir le plus grand méchant de l’histoire. Rien que ça.

Sonic

Qui de mieux pour parler du plus rapide coureur du monde que les plus grands sportifs américains ? Michael Thomas (receveur), Christian McCaffrey (demi-offensif), Allyson Felix (médaille d’or au sprint) et Kyle Busch (champion de course automobile) font ainsi l’interview de Sonic en admettant que oui, le petit hérisson bleu est le plus rapide du monde.

Bob L’éponge : éponge en eaux troubles

Le retour de Bob et de Patrick qui cherchent cette fois à retrouver Gary. Au menu, course de voiture, du vomi, Snoop Dog, des robots et Keanu Reeves. Un bon programme ?

Bref, un Super Bowl 2020 satisfaisant !