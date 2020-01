Nouveau teaser musclé pour Black Widow

Pour ne pas être en reste face à Sony qui lâche une bande-annonce pour Morbius et Bloodshot, Marvel Studios montre des images inédites de Black Widow dans un nouveau teaser.

Si Natasha Romanoff retrouve sa Russie natale, elle reprend également contact avec son ancienne famille, à savoir Yelena (Florence Pugh), Melina (Rachel Weisz) et l’imposant Red Guardian (David Harbour) pour affronter son passé et l’ordre des Black Widows qui l’avait formé. En plus, la team soviétique affronte le Taskmaster, dont l’aperçu est ici beaucoup plus généreux que dans la première bande-annonce, bouclier et masque funéraire à l’appui. Le film de Cate Shortland se précise et nous impatiente méchamment.

Black Widow sortira le 29 avril prochain.