By Axel PC

Les meilleurs et les pires films de 2019 selon la rédac’

Showing 1 of 6

Alors que l’année touche à sa fin, la rédaction revient sur ses joies et ses pleurs et vous propose un bilan des meilleurs et pires films de 2019 selon chaque rédacteur.

Le top films 2019 de Marie

©Warner Bros

Des plans à couper le souffle mettant parfaitement en exergue la performance exceptionnelle de Joaquin Phoenix (comme dans beaucoup de ses films). Le Joker est né et il nous fascine autant qu’il nous rend mal à l’aise. De quoi nous faire cogiter après le visionnage de ce chef-d’œuvre anti-héroïque et politique.

Hors normes

La claque de l’année qui fait rire et qui fait pleurer. Une histoire touchante inspirée de la réalité mettant en scène de vrais autistes à la prestation bluffante (mention spéciale pour Benjamin Lesieur, alias Joseph). Résultat : un film débordant d’humanisme dans lequel Vincent Cassel et Reda Kateb excellent.

Thriller comique brillamment pensé et orchestré par Rian Johnson qui remonte dans notre estime après son loupé des Derniers Jedi. Les personnages tous plus singuliers les uns que les autres – et interprétés par un casting de dingue – s’amusent à déjouer nos attentes en exécutant un scénario très bien ficelé.

Auraient pu y figurer : La Favorite, Ma vie avec John F. Donovan

Le flop films 2019 de Marie

©Netflix

Pas de suspens ou d’émotion pour ce film Netflix. Des personnages inutiles, un jeu d’acteur qui laisse à désirer, un scénario inintéressant et sans suspens. Le combo gagnant d’1h30 d’ennui !

Un film de science-fiction prometteur qui s’enlise dans des platitudes philosophiques sur l’humanité sans jamais faire décoller l’alchimie entre les deux acteurs principaux. Seule la fin parvient à attirer notre attention, mais trop tard, c’est déjà le générique…

Good Sam souffre d’un plot intriguant mal mis en œuvre. Entre manque de suspens et amourettes de téléfilm de Noël, le scénario manque cruellement de profondeur. Le vrai seul point positif reste le choix de l’actrice principale.