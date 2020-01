Cinéma – Critics’ Choice Awards 2020 : la liste complète des gagnants et des nommés

Après les Golden Globes, c’était au tour de la Broadcast Film Critics Association Award de récompenser les meilleurs films, acteurs, actrices et équipes qui ont marqué l’année 2019, en décernant les Critics’ Choice Awards 2020.

Si Once Upon A Time… In Hollywood, 1917 et Parasite ont (encore) raflé la mise, on vous laisse découvrir la liste complète des vainqueurs :

Meilleur film :

Once Upon A Time… In Hollywood 🏆

1917

Le Mans 66

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Les Filles du docteur March

Marriage Story

Parasite

Uncut Gems

Meilleure actice :

Renée Zellweger (Judy) 🏆

Awkwafina (The Farewell)

Cynthia Erivo (Harriet)

Scarlett Johansson (Marriage Story)

Lupita Nyong’o (Us)

Saoirse Ronan (Les Filles du docteur March)

Charlize Theron (Scandale)

Meilleur acteur :

Joaquin Phoenix (Joker) 🏆

Antonio Banderas (Douleur et Gloire)

Robert De Niro (The Irishman)

Leonardo DiCaprio (Once Upon A Time… In Hollywood)

Adam Driver (Marriage Story)

Eddie Murphy (Dolemite Is My Name)

Adam Sandler (Uncut Gems)

Meilleure actrice dans un second rôle :

Laura Dern (Marriage Story) 🏆

Scarlett Johansson (Jojo Rabbit)

Jennifer Lopez (Queens)

Florence Pugh (Les Filles du docteur March)

Margot Robbie (Scandale)

Zhao Shuzhen (The Farewell)

©Rob Latour /Shutterstock

Meilleur acteur dans un second rôle :

Brad Pitt (Once Upon A Time… In Hollywood) 🏆

Willem Dafoe (The Lighthouse)

Tom Hanks (Un ami extraordinaire)

Anthony Hopkins (Les Deux Papes)

Al Pacino (The Irishman)

Joe Pesci (The Irishman)

Meilleur espoir :

Roman Griffin Davis (Jojo Rabbit) 🏆

Julia Butters (Once Upon A Time… In Hollywood)

Noah Jupe (Honey Boy)

Thomasin McKenzie (Jojo Rabbit)

Shahadi Wright Joseph (Us)

Archie Yates (Jojo Rabbit)

Meilleur ensemble d’acteurs/actrices :

The Irishman 🏆

Scandale

A couteaux tirés

Les Filles du docteur March

Marriage Story

Once Upon A Time… In Hollywood

Parasite

Meilleur.e réalisateur.trice :

Sam Mendes (1917) 🏆

Bong Joon Ho (Parasite) 🏆

Noah Baumbach (Marriage Story)

Greta Gerwig (Les Filles du docteur March)

Josh Safdie and Benny Safdie (Uncut Gems)

Martin Scorsese (The Irishman)

Quentin Tarantino (Once Upon A Time… In Hollywood)

Meilleur scénario original :

Quentin Tarantino (Once Upon A Time… In Hollywood) 🏆

Noah Baumbach (Marriage Story)

Rian Johnson (A couteaux tirés)

Bong Joon Ho and Han Jin Won (Parasite)

Lulu Wang (The Farewell)

©Reuters

Meilleur scénario adapté :

Greta Gerwig (Les Filles du docteur March) 🏆

Noah Harpster and Micah Fitzerman-Blue (Un ami extraordinaire)

Anthony McCarten (Les Deux Papes)

Todd Phillips & Scott Silver (Joker)

Taika Waititi (Jojo Rabbit)

Steven Zaillian (The Irishman)

Meilleure photographie :

Roger Deakins (1917) 🏆

Jarin Blaschke (The Lighthouse)

Phedon Papamichael (Le Mans 66)

Rodrigo Prieto (The Irishman)

Robert Richardson (Once Upon A Time… In Hollywood)

Lawrence Sher (Joker)

Meilleurs décors :

Barbara Ling, Nancy Haigh (Once Upon A Time… In Hollywood) 🏆

Mark Friedberg, Kris Moran (Joker)

Dennis Gassner, Lee Sandales (1917)

Jess Gonchor, Claire Kaufman (Les Filles du docteur March)

Lee Ha Jun (Parasite)

Bob Shaw, Regina Graves (The Irishman)

Donal Woods, Gina Cromwell (Downton Abbey)

Meilleur montage :

Lee Smith (1917) 🏆

Ronald Bronstein, Benny Safdie (Uncut Gems)

Andrew Buckland, Michael McCusker (Le Mans 66)

Yang Jinmo (Parasite)

Fred Raskin (Once Upon A Time… In Hollywood)

Thelma Schoonmaker (The Irishman)

Meilleurs costumes :

Ruth E. Carter (Dolemite Is My Name) 🏆

Julian Day – (Rocketman)

Jacqueline Durran (Les Filles du docteur March)

Arianne Phillips (Once Upon A Time… In Hollywood)

Sandy Powell, Christopher Peterson (The Irishman)

Anna Robbins (Downton Abbey)

Meilleurs maquillages et coiffures :

Scandale 🏆

Dolemite Is My Name

The Irishman

Joker

Judy

Once Upon A Time… In Hollywood

Rocketman

Meilleurs effets spéciaux :

Avengers : Endgame 🏆

1917

Ad Astra

The Aeronauts

Le Mans 66

The Irishman

Le Roi lion

Meilleur film d’animation :

Toy Story 4 🏆

Abominable

La Reine des neiges 2

Dragons 3 : Le monde caché

J’ai perdu mon corps

Monsieur Link

Meilleur film d’action :

Avengers : Endgame 🏆

1917

Le Mans 66

John Wick 3 Parabellum

Spider-Man: Far From Home

Meilleure comédie :

Dolemite Is My Name 🏆

Booksmart

The Farewell

Jojo Rabbit

A couteaux tirés

©Kevin Winter/Getty Images for Critics Choice Association

Meilleur film de science-fiction ou d’horreur :

Us 🏆

Ad Astra

Avengers : Endgame

Midsommar

Meilleur film étranger :

Parasite 🏆

Atlantics

Les Misérables

Douleur et Gloire

Portrait de la jeune fille en feu

Meilleure chanson originale :

Glasgow (No Place Like Home) (Wild Rose) 🏆

(I’m Gonna) Love Me Again (Rocketman) 🏆

I’m Standing With You (Breakthrough)

Into the Unknown (La Reine des neiges 2)

Speechless (Aladdin)

Spirit (Le Roi lion)

Stand Up (Harriet)

Meilleure musique :

Hildur Guðnadóttir (Joker) 🏆

Michael Abels (Us)

Alexandre Desplat (Les Filles du docteur March)

Randy Newman (Marriage Story)

Thomas Newman (1917)

Robbie Robertson (The Irishman)

Lifetime achievement award :

Eddie Murphy 🏆 pour l’ensemble de sa carrière

Les Oscars récompenseront-ils les mêmes films, actrices et acteurs que les Golden Globes et les Critics’ Choice Awards ? Réponse le 10 février.

Notre palmarès de cette année 2019 est à retrouver ici : Les meilleurs et les pires films de 2019 selon la rédac’.