Les 5 meilleures pubs du Super Bowl 2020

Evénement sportif pour certains, artistique pour d’autres, le Super Bowl est l’un des plus grands shows américains retransmis à la télévision. L’occasion pour les grandes marques de placer des spots publicitaires très chers payés puisant dans l’univers du cinéma et des séries télévisées en castant les plus grandes stars.

5. Pringles avec Rick et Morty

Rick se retrouve coincé dans une pub Pringles assailli par des faux Morty. Des robots en boucle sur le slogan publicitaire…

©Pringles

4. Coca-Cola avec Martin Scorsese et Jonah Hill

Oserions-nous poser un lapin à Martin Scorsese ? Certainement pas ! Pourtant Jonah Hill semble avoir la flemme de se rendre à la fête où l’attend le réalisateur. Heureusement que la boisson énergisante Coca-Cola permet d’éviter un scandale.

©Coca-Cola

3. Mountain Dew avec Bryan Cranston dans une version parallèle de Shining

« Aussi bon que l’originale. Peut-être même meilleure ? » C’est ainsi que Mountain Dew qualifie sa nouvelle boisson sans sucre. Mais cette parodie de Shining est-elle meilleure que le film original ? Impossible de comparer. Si Bryan Cranston était stressé, à l’idée de parodier le « dieu » Jack Nicholson pour le Super Bowl, il nous offre une bonne dose de rire !

©MTN DEW

2. Jeep avec Bill Murray qui rejoue Un jour sans fin

Phil Connors s’éclate à nouveau à revivre la même journée en compagnie de son amie la marmotte, profitant tous deux de virées à vélo ou en voiture de la marque Jeep.

©Jeep

1. Rocket Mortgage avec Jason Momoa

Jason Momoa n’est pas celui qu’on croit. « La maison est l’endroit où vous vous sentez le plus à l’aise et Rocket Mortgage vous aide à financer cette maison. » Autant dire que la star de Game of Thrones sait être à l’aise chez lui en enlevant ses faux muscles et sa perruque !