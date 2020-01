Cinéma – Golden Globes 2020 : la liste complète des gagnants et des nommés

Pour la cinquième fois de sa carrière, l’humoriste et comédien Rick Gervais était d’attaque pour présenter les Golden Globes devant les plus grandes stars hollywoodiennes.

Qui sont les films, les acteurs et les actrices qui ont marqué cette année 2019 et se sont vus récompensés lors de cette 77ème cérémonie des Golden Globes ? Réponse ici :

Meilleur film dramatique :

1917 🏆

The Irishman

Marriage Story

Joker

Les Deux Papes

Meilleure comédie ou film musical :

Once Upon A Time… In Hollywood 🏆

Jojo Rabbit

A couteaux tirés

Rocketman

Dolemite Is My Name

Meilleure actrice dans un film dramatique :

Renee Zellweger (Judy) 🏆

Cynthia Erivo (Harriet)

Scarlett Johansson (Marriage Story)

Saoirse Ronan (Les Filles du docteur March)

Charlize Theron (Scandale)

Meilleur acteur dans un film dramatique :

Joaquin Phoenix (Joker) 🏆

Christian Bale (Le Mans 66)

Antonio Banderas (Douleur et Gloire)

Adam Driver (Marriage Story)

Jonathan Pryce (Les Deux Papes)

Meilleure actrice dans une comédie ou un film musical :

Awkwafina (The Farewell) 🏆

Ana de Armas (A couteaux tirés)

Cate Blanchett (Bernadette a disparu)

Beanie Feldstein (Booksmart)

Emma Thompson (Late Night)

Meilleure acteur dans une comédie ou un film musical :

Taron Egerton (Rocketman) 🏆

Daniel Craig (A couteaux tirés)

Roman Griffin Davis (Jojo Rabbit)

Leonardo DiCaprio (Once Upon A Time… In Hollywood)

Eddie Murphy (Dolemite Is My Name)

Meilleure actrice dans un second rôle :

Laura Dern (Marriage Story) 🏆

Kathy Bates (Le Cas Richard Jewell)

Annette Bening (The Report)

Jennifer Lopez (Queens)

Margot Robbie (Scandale)

Meilleur acteur dans un second rôle :

Brad Pitt (Once Upon A Time… In Hollywood) 🏆

Tom Hanks (Un ami extraordinaire)

Anthony Hopkins (Les Deux Papes)

Al Pacino (The Irishman)

Joe Pesci (The Irishman)

Meilleur réalisateur :

Sam Mendes (1917) 🏆

Martin Scorsese (The Irishman)

Quentin Tarantino (Once Upon A Time… In Hollywood)

Todd Phillips (Joker)

Bong Joon Ho (Parasite)

Meilleur scénario :

Once Upon A Time… In Hollywood 🏆

Marriage Story

Parasite

Les Deux Papes

The Irishman

Meilleur film animé :

Monsieur Link 🏆

La Reine des neiges 2

Dragons 3 : Le monde caché

Toy Story 4

Le Roi Lion

Meilleur film étranger :

Parasite (Joon-ho Bong) 🏆

The Farewell (Lulu Wang)

Les Misérables (Ladj Ly)

Douleur et Gloire (Pedro Almodóvar)

Portrait de la jeune fille en feu (Céline Sciamma)

Meilleure bande originale :

Joker 🏆

Brooklyn Affairs

Les Filles du docteur March

1917

Marriage Story

Meilleure chanson originale :

(I’m Gonna) Love Me Again (Rocketman) 🏆

Beautiful Ghosts (Cats)

Into the Unknown (La Reine des neiges 2)

Spirit (Le Roi lion)

Stand Up (Harriet)

Récompense Cecil B. DeMille :

Tom Hanks 🏆 pour l’ensemble de sa carrière

Les Oscars récompenseront-ils les mêmes films, actrices et acteurs que les Golden Globes ? Réponse le 10 février.

