By Léa Butel

Christian Bale rejoint officiellement Thor Love And Thunder

Après avoir incarné Batman, le célèbre acteur renfile ses vêtements de super héros. Tessa Thompson, qui interprète Valkyrie dans Thor : Ragnarok et Avengers : Endgame, a confirmé que Christian Bale ferait partie du casting de Thor Love and Thunder. L’actrice a déclaré dans une interview au magazine américain ET online « Christian Bale va jouer notre méchant, ce qui va être fantastique ».

« J’ai lu le scénario. Je ne peux pas vous en dire plus. Beaucoup de SMS passionnants ont été échangés entre Natalie [Portman] et moi. Nous allons nous amuser. Taika [Waititi] est en train d’écrire et de s’occuper de la réalisation. Quelques visages familiers. De nouvelles personnes qui entrent dans la danse ». Tessa Thompson

Thor Love and Thunder sera le quatrième volet de la saga Marvel consacrée au super héros, dans lequel Christian Bale jouera le rôle du méchant ! Toutefois, personne n’a encore dévoilé le nom de son personnage. D’un autre côté, certaines figures emblématiques du film ont déjà répondu présent : Nathalie Portman dans le rôle de Jane Foster et Chris Hemsworth dans celui du héros au marteau.

Thor Love and Thunder sortira le 5 novembre 2021 aux Etats-Unis.