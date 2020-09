Jonathan Majors sera le méchant de Ant-Man 3

Alors qu’il s’éclate dans Lovecraft Country après Da 5 Bloods, Jonathan Majors serait en passe de devenir le méchant de Ant-Man 3, Kang le Conquérant.

La phase 4 en préparation, Marvel Studios prépare gentiment son entrée dans la galaxie (non on ne parle pas des Gardiens) avec l’entrée prochaine de Kang le Conquérant face à Paul Rudd et Evangeline Lilly dans un troisième opus qui promet d’être « plus grand et tentaculaire ».

Un antagoniste, qui serait le père de Apocalypse, qu’on avait vu dans le métrage éponyme de Bryan Synger chez la Fox, pourrait bien appeler à l’introduction des 4 Fantastiques, bientôt rebootés puisqu’il voyage dans le temps en utilisant la technologie inventée par Victor von Doom, aka Fatalis. De plus, avant de s’appeler Kang, le bonhomme, né au 31e siècle, portait le nom de Nathaniel Richards, soit le descendant (indirect avec les multiverse) du célèbre Reed Richards, le leader des 4 Fantastiques.

Beaucoup d’indices et de hype donc, surtout vu les performances auxquelles l’acteur Jonathan Majors nous habitue en ce moment.

Ant-Man 3 devrait commencer sa production prochainement.