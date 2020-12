Star Wars : nouveaux films et 10 séries officiellement annoncés !

Los du Disney Investor Day, Kathleen Kennedy et Lucasfilm ont pu prendre la parole pour dévoiler les prochains projets du studio ! Outre une série Willow (pour 2022) par Jon Chu, Indiana Jones 5 par James Mangold (Le Mans 66) ou une saga de fantasy en collaboration avec la Fox (Children of Blood & Bone), c’est vraiment Star Wars qui a été mis à l’honneur. En tout : 2 films et 10 séries nous attendent pour les quelques prochaines années !

Tout d’abord, le film de Taika Waititi (Thor Ragnarok, Jojo Rabbit) qui avait été dévoilé est bien confirmé. Aucun info si ce n’est un logo très pulp 70’s, et l’assurance d’avoir un film Star Wars singulier et fun, dans la plus pure tradition burlesque de son cinéma ! Aucune date de sortie n’est encore prévue, mais on sait quel autre film arrivera avant :

Star Wars – Rogue Squadron arrivera pour Noël 2023, et sera réalisé par Patty Jenkins (Wonder Woman et Wonder Woman 1984) ! Dans une vidéo Twitter, la réalisatrice dévoile qu’elle a toujours voulu mettre en scène une histoire héroïque sur des pilotes, en hommage à son père décédé. C’est donc la parfaite occasion pour elle, dans une histoire qui se déroulerait bien après les évènements de Star Wars – l’Ascension de Skywalker.

Ribambelle de séries Star Wars

Pour ce qui est des séries, outre The Mandalorian qui continuera avec une 3e saison , 2 séries dérivées ont été annoncées : Rangers of the New Republic et Ahsoka ! La première suivra donc des pilotes et autres Marshalls de la Nouvelle République créée après les évènements du Retour du Jedi (Cara Dune devrait faire son retour) Quant à la seconde, Rosario Dawson reprendra son rôle tenu dans l’épisode 5 de la S2 de The Mandalorian. L’occasion de découvrir de nouvelles aventures du personnage désormais culte de The Clone Wars et Rebels ! Les 2 séries culmineront par ailleurs en un évènement commun avec The Mandalorian.

La série Star Wars – Andor se déroule avant les évènements de Rogue One. On y suivra donc Cassian Andor (Diego Luna) et son droïde K-2SO (Alan Tudyk) dans une aventure face aux forces de l’Empire. Toute l’équipe du film est globalement de retour, notamment Tony Gilroy (Jason Bourne – L’Héritage), qui s’était chargé des reshoots de Rogue One. La série est attendue pour 2022 !

Star Wars – The Bad Batch est une suite spin-off de la série animée The Clone Wars. Centrée sur l’escouade de clones « The Bad Batch », nous les suivrons après les évènements de Star Wars – La Revanche des Siths, au moment où la puissance de l’Empire se dévoile ! Le trailer montre des visuels travaillés, une ambiance sombre et pas mal d’action (ainsi qu’un petit caméo rapide de Fennec Shand de The Mandalorian) !

Star Wars – Lando voit le retour du fameux contrebandier ! Créée par Justin Simien (Dear White People), cette mini-série funky devrait voir revenir Donald Glover (Atlanta, Solo – A Star Wars Story) dans le rôle. Malheureusement, peu d’infos ont circulé, la série étant au début de son développement !

Star Wars – The Acolyte est une ambitieuse série par Leslye Headland (Russian Doll). Le tout sera un thriller voyant l’émergence du Côté Obscur lors de l’ère de la Haute République (plus de 200 ans avant Star Wars – La Menace Fantôme). Une période inédite pour une série menée par un personnage féminin principal. Définitivement la série la plus intrigante du lot !

Star Wars – Visions sera une série anthologique de court-métrages d’animation (un peu comme Love Death & Robots donc) dans l’univers Star Wars. La particularité : chaque aventure sera conçue par des équipes japonaises, permettant d’offrir une sensibilité et un point de vue inédit dans la saga ! Très prometteur !

Star Wars – A Droid Story sera une autre série d’animation. Une aventure impliquant notamment C-3PO et R2-D2, dans un périple impliquant un nouveau héros ! Un concept intriguant, mais c’est définitivement la série suivante qui va déchaîner les passions :

Star Wars – Obi-Wan Kenobi est officiellement annoncée ! Se déroulant 10 ans après l’épisode III (et donc 9 ans avant l’épisode IV), la série réalisée par Deborah Chow verra évidemment le retour d’Ewan McGregor dans le rôle-titre. Et si cela ne suffisait pas : Hayden Christensen reviendra en Anakin Skywalker (ou plutôt sous l’armure de Dark Vador) pour de nouveau se confronter à son mentor/ami. Attendue pour 2022, nul doute que le premier trailer se fera attendre !

Ce qui est certain, c’est que Star Wars n’a pas fini de nous emmener dans une galaxie lointaine, très lointaine !

