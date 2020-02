Indiana Jones 5 : Spielberg laisse la main à James Mangold

By Emeric Bispo

Steven Spielberg, réalisateur historique de tous les Indiana Jones compte abandonner l’aventure pour donner le chapeau et le fouet du cinquième opus à James Mangold.

Cela faisait un moment que Indy prenait la poussière parmi les projets à faire de tonton Spielby. Annoncé en 2016 avec le retour de Steven à la barre, suite logique du rachat de Lucasfilm par Disney, la cinquième aventure du plus grand archéologue de tous les temps ne cessait d’être repoussée. De plus, Jonathan Kasdan, fils de Lawrence auteur des Aventuriers de l’arche perdue, remplaçait au pied levé le scénariste David Koepp pour offrir une nouvelle monture de l’histoire. Ce projet ne cessait donc de s’éterniser tandis que de son côté son interprète Harrison Ford n’arrête pas de vieillir. On imagine mal papi Indy de nouveau courir pour échapper au rocher géant alors que ce dernier a bien confirmé que le tournage commençait dans deux mois.

Mais le scoop révélé par Variety n’a pas de quoi rassurer quant au bon déroulement avec un changement de réalisateur de dernière minute. Reste que James Mangold, encore en cours de discussion, semble tout de même être un remplaçant de premier choix à la vu de ses succès critiques récents tandis que Spielberg restera tout de même attaché à la production. Une nouvelle vision est peut-être ce qui manquait au quatrième volet lourdement critiqué ? Mais tel un divorce, on ne peut s’empêcher d’être un peu attristé par cette nouvelle, tellement Indiana Jones semblait indissociable de Spielberg.



Indiana Jones 5 est pour le moment prévu pour Juillet 2021.