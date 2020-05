Star Wars : Taika Waititi et la scénariste de 1917 s’envolent pour un nouveau film

Après un épisode IX en dents-de-scie, Lucasfilm et Disney ont bien l’intention de laisser du temps pour que le talent fleurisse ! En effet, via le site officiel Star Wars, et en ce 4 Mai synonyme de fête de la saga, nous apprenons que Taika Waititi va réaliser un film dans une galaxie lointaine, très lointaine…

Après le délirant Thor Ragnarok et le très bon Jojo Rabbit, pour lequel il a réussi l’Oscar du meilleur scénario adapté, le néo-zélandais va dans un premier temps terminer Next Goal Wins (comédie sur un Michael Fassbender entraînant une équipe locale de foot) puis s’occuper de Thor Love & Thunder, prévu pour février 2022. S’étant illustré par le passé via sa sensibilité et le ton délirant ou décalé qu’il apporte à ses œuvres, Waititi est également un choix judicieux pour Star Wars.

En effet, il a déjà prouvé savoir manier l’humour, le loufoque, le drame et les gros budgets. Mais surtout, il est derrière l’épisode 8 de The Mandalorian, sans aucun doute le segment le plus impressionnant et prenant de la série Star Wars de Disney+. Il bénéficiera par ailleurs des services de Krysty Wilson-Cairns (1917, Last Night in Soho) pour co-écrire le scénario. Du beau monde donc, et à l’heure d’aujourd’hui, impossible de savoir quel type d’époque, d’intrigue, d’ambiance ou de personnages nous réserve ce duo prometteur. Excitant donc !

Aucune autre info n’a été donnée sur ce projet, ni sur sa date de sortie, mais nous savons également que Leslye Headland (Russian Doll, Bachelorette) sera showrunneuse d’une nouvelle série Star Wars. La galaxie lointaine n’a donc pas fini de faire parler d’elle et de passionner, entre les nouveaux films, la série Cassian en 2021, Kenobi en 2022, ou bien le retour de The Mandalorian !

Ce nouveau film Star Wars n’a pour le moment aucune date de sortie prévue