Calendrier des films repoussés à cause du coronavirus

Le coronavirus n’épargne personne, même le cinéma comme vous le savez. Mais grâce à The Hollywood Reporter, nous avons un aperçu des nouvelles dates américaines allouées aux films repoussés ! En attendant Warner qui repoussera sans doute The Batman ou encore Matrix 4, Disney ou encore Sony et Universal prennent les devants et annoncent un gros décalage de sortie.

Pour plus de précisions, voici ce qui nous attend pour les mois suivants :

Artemis Fowl (prévu initialement le 27 Mai) sortira directement sur Disney+

Mulan (24 juillet 2020)

Wonder Woman 1984 (14 août 2020)

Sans un Bruit 2 (4 septembre 2020)

Candyman (25 septembre 2020)

The French Dispatch (16 octobre 2020)

Marvel’s Black Widow (6 novembre 2020)

Mourir peut attendre (11 novembre 2020 en France)

Free Guy (11 décembre 2020)

Top Gun Maverick (23 décembre 2020)

Marvel’s Eternals (12 février 2021)

Fast & Furious 9 (2 avril 2021)

Bob’s Burgers (9 avril 2021)

Marvel’s Shang Chi and the Legend of the Ten Rings (7 mai 2021)

Minions 2 (2 Juillet 2021)

Jungle Cruise (30 juillet 2021)

Uncharted (8 octobre 2021)

Marvel’s Doctor Strange in the Multiverse of Madness (5 novembre 2021)

Marvel’s Thor: Love & Thunder (18 février 2022)

Marvel’s Captain Marvel 2 (8 juillet 2022)

Indiana Jones 5 (29 juillet 2022)

Nul doute que ce bouleversement de planning n’est que le début d’une vague de films repoussés, avec de nouvelles dates prochainement communiquées !

Black Widow se voit donc décalé au 4 novembre 2020 en France