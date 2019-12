Top Gun : Maverick est instructeur dans le nouveau trailer

Après un teaser dévoilé au Comic-Con de San Diego, Top Gun Maverick revient avec une nouvelle bande-annonce plus édifiante que la précédente.

On en apprend un peu plus sur le long-métrage qui place donc Tom Cruise en capitaine et instructeur de l’école d’aviation Top Gun. Le bonhomme en a toujours dans le manche et la légende vivante montre aux jeunes élèves, dont un Miles Teller révolté, que la vieille école a encore de beaux jours devant elle. Une déclaration de Cruise au monde pour assurer qu’il n’a pas fini de voler la vedette au tout Hollywood, notamment en reprenant son rôle iconique, cette fois devant la caméra de Joseph Kosinki. Un beau passage de flambeau pour continuer de suivre la légende, mais est-ce qu’on parle toujours de Maverick ?

Top Gun Maverick sortira en juin 2020.