The French Dispatch : première bande-annonce so french pour le nouveau Wes Anderson !

Wes Anderson, réalisateur génial et atypique, responsable des récents The Grand Budapest Hotel et L’Île aux Chiens, revient cette année ! Et pas avec n’importe quoi : The French Dispatch, production Searchlight Pictures, a été tourné en France à Angoulême.

Centré sur le quotidien d’un journal français dans le village fictif de Blasé-sur-Ennui, The French Dispatch nous contera plusieurs histoires sur plusieurs époques (des années 40 à 70). Pour se faire, le réalisateur s’est entouré d’un casting absolument royal : Bill Murray, Frances McDormand, Tilda Swinton, Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Benicio Del Toro, Mathieu Amalric, Jeffrey Wright…

La liste continue, et cette bande-annonce nous rassure sur le fait que Anderson n’a rien perdu de son sens de la mise en scène et sa capacité à exposer un univers visuel singulier. On retrouve également 3 de ses collaborateurs fétiches : Adam Stockhausen (Ready Player One, Le Pont des Espions) aux décors, Alexandre Desplat (La Forme de l’Eau, Les Frères Sisters) à la musique et Robert Yeoman en chef op’, apportant une somptueuse photographie, tant en couleur qu’en noir et blanc.

On imagine sans mal le film à Cannes et aux prochains Oscars ! Il s’agit évidemment d’une de nos grosses attentes de 2020 !

The French Dispatch sortira dans les salles le 26 août 2020