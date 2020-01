SOS Fantômes l’héritage : Bill Murray sera bien de la partie

Le retour de Bill Murray dans SOS Fantômes : l’héritage est officiellement confirmé par Vanity Fair.

« Le scénario est bon. Il est bourré d’émotion, tourné vers la famille, avec des répliques vraiment intéressantes. Ça va fonctionner ». C’est grâce à ces confidences de l’acteur au média américain que Peter Venkman va de nouveau pouvoir croiser les effluves dans le 3ème opus de SOS Fantômes ! Et cela avec ces collègues ! Étant une suite faite pour oublier le reboot quelque peu honteux de Paul Feig, tout le casting original sera de retour pour Sony : Sigourney Weaver en Dana Barrett, Dan Aykroyd en Ray Stantz, Ernie Hudson en Winston Zeddemore et Annie Potts en Janine Melnitz. L’intention est évidente, celle de renouer avec les fans de la première heure, comme peut en témoigner le choix de Jason Reitman à la réalisation, fils d’Ivan Reitman, réalisateur des deux premiers volets.

Cependant attention, il est bien précisé que leurs rôles seront significatifs mais secondaires, pour laisser la place à la reprise de flambeau par la fratrie d’enfant Trevor (Finn Wolfhard) et Phoebe (McKenna Grace). Un petit air de Stranger Thing me direz-vous ? On pourra aussi compter sur les présences de Carrie Coon incarnant leur mère et Paul Rudd en M. Grooberson, un professeur leur faisant découvrir la fameuse équipe de chasseurs de fantômes.

SOS fantômes : l’héritage sortira dans nos salles le 19 août prochain.