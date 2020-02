Spirale : le spin-off de Saw dévoile sa bande-annonce

Saw est une franchise connue maintenant. Après un film culte par James Wan et Leigh Whannell et 2 suites sympathiques, la franchise s’était perdue dans de multiples volets gonzo. Avec Spirale, Chris Rock s’allie à Lionsgate et Darren Lynn Bousman, réalisateur des volets 2 à 4 et de ce spin-off, pour ramener la franchise vers de bons rails.

Inspiré de Se7en et Cube, Saw a rapidement fait l’objet d’un culte au moment de sa sortie en 2004. Un thriller horrifique mettant en scène Jigsaw, un mystérieux tueur usant de puzzles et de pièges retords sur ses victimes, en plus de proposer des jeux de pistes tortueux à destination de la police. Succès instantané, propulsant James Wan sur le devant de la scène.

Cependant, la franchise continuera, avec quelques épisodes conservant le côté polar du film original, avant de sombrer dans l’auto-parodie et le tortue porn gratuit. Suite au 8e film (Jigsaw), Chris Rock décida de produire un nouveau film canon, annoncé comme encore plus violent que les précédents, tout en renouant avec l’essence du 1er film.

Un choix plus que bienvenu, avec une première bande-annonce teaser plutôt prometteuse. On peut notamment voir Chris Rock en policier, avec à ses côtés Max Minghella (The Handmaid’s Tale) en co-équipier et Samuel L. Jackson en paternel. Une ambiance sombre qui promet !

Spirale : L’Héritage de Saw, sortira en salle le 13 mai 2020