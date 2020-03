Soul : une bande-annonce merveilleuse pour le nouveau Pixar

Après un En Avant très réussi, Disney et Pixar reviennent pour nouveau film dès cet été ! On en parlait déjà comme une de nos plus grosses attentes de 2020 : Soul du génial Pete Docter (Vice-Versa) se dévoile via une toute nouvelle bande-annonce ! Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’un grand moment plein de magie et d’émotion nous attend !

Le film nous fera suivre Joe Gardner (Jamie Foxx), professeur de musique de jazz, qui va se trouver hors de son corps suite à un mortel accident. Son âme va se retrouver dans une dimension appelée « The Great Before », lieu où toutes les âmes se trouvent avant d’entrer dans notre monde. Le début d’un long voyage de retour à la portée lacrymale et existentialiste donc ! Il sera affublé de « 22 », une autre âme plus joviale (doublée par Tina Fey en VO), de quoi donner des allures de buddy movie, comme bon nombre d’autres films du studio.

Cette nouvelle bande-annonce permet de voir l’étendue de la direction artistique absolument superbe, ainsi que des progrès ahurissants au niveau de l’animation 3D. Que ce soient les plans d’un New-York bluffant de photo-réalisme augmenté, ou les décors plus épurés du monde des âmes, Soul promet d’être une immense double-claque dans la figure. Pete Docter ne nous a jamais déçu, et on est en droit d’espérer un vrai coup de poing émotionnel dès cet été !

Soul sortira en salles le 24 juin 2020