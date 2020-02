Mulan s’insurge dans une ultime bande-annonce

By Axel PC

Parce que Disney fait les choses en grand, ce ne sont pas seulement les teasers de ses futures séries Marvel qui ont été diffusées durant le Super Bowl 2020, mais également la bande-annonce finale de Mulan.

La version live action de Niki Caro présente ici de nouvelles images pour développer l’angle aérien de cette adaptation bien différente de celle connue du grand public. Les Huns sont remplacés par des envahisseurs du nord de la Chine dont une sorcière grossit leurs rangs. Une métamorphe, capable de se transformer en rapace et qui représente le penchant négatif de l’héroïne, guerrière de l’empereur. Une opposition féministe qui galvanise le propos indépendant du long métrage alors que Mulan, comme dans la version originale, se déguise en homme pour sauver son père d’un embrigadement exclusivement masculin.

De plus, à la vue de ces magnifiques combats acrobatiques à la Tigre et Dragon de Ang Lee, on note une réelle intention de la part de Disney de proposer une vision résolument asiatique du conte. Voilà qui nous change bien du copié-collé du Roi Lion de Jon Favreau.

Mulan sortira au cinéma le 25 mars prochain.