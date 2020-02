The Batman se dévoile et piochera dans plusieurs comics

The Batman se dévoile pour la première fois sur le tournage, montrant le costume en plein jour, la bat-moto ainsi que des indices sur les inspirations des comics.

Alors qu’il y a une semaine Matt Reeves et la Warner dévoilait Robert Pattinson affublé du costume dans une atmosphère bien sombre, des photos et vidéos de tournage nous permet de bien contempler la tenue dans son ensemble ! Et autant dire que c’est bien moins badass.

Mais pas de panique ce ne sont que des photos de tournage, il y a fort à parier que la cinématographie donnera ses lettres de noblesse à ce nouveau Batsuit tout droit sorti des comics An Zero de Scott Snyder et Greg Capullo. D’autres images volées nous indiquent quant à elle des indices sur l’intrigue et dans quel autre comics puise le réalisateur !

Les citrouilles sculptées rappelleront bien évidemment aux fans le chef d’oeuvre graphique de Jeph Loeb et Tim Sale, Un Long Halloween ! Cela concorderait avec des précédentes déclarations qui indiquaient un film s’axant plus sur une enquête durant la deuxième année de fonction de Batman, tout comme le comics ! Mais Matt Reeves vient semer le trouble en postant une image de Year One, le comics culte de Frank Miller et David Mazzuchelli à l’occasion de l’anniversaire du Dark Knight.

Simple clin d’oeil ou véritable source d’inspiration ? Si on se penche un peu plus vers l’historique de l’homme chauve-souris, sa première apparition remonte au 30 mars 1939 dans Detective Comics n°27. Nous sommes à un mois de son anniversaire, Matt Reeves aurait-il alors fait une erreur ? Évidemment pas car en réalité la première parution de Year One date de Février 1987 dans Batman 404. Il y a donc fort à parier que cela est juste un hommage au comics de Miller, d’autant plus que celui-ci avait déjà beaucoup inspiré Batman Begins. Cherche pas à nous embrouiller Matt, on t’a à l’oeil !

The Batman débarquera sur les écrans le 23 juin 2021.