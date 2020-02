The Batman tease officiellement son nouveau batsuit

Sans préambule, Matt Reeves vient de dévoiler sur son compte vimeo le premier aperçu de The Batman, à savoir Robert Pattinson vêtu du tout nouveau batsuit.

La vidéo officielle diffusée par le réalisateur de la Planète des Singes montre le nouveau symbole de la chauve souris, métallique, incrusté dans le costume fait maison aux sangles militaires et cape avec renforts dans un style à la croisée de Gotham by Gaslight, du New 52 et de l’univers Arkham des jeux vidéos. Enfin, une cagoule en cuir semble parachever l’ensemble, pour bien montrer que son intellect reste la tactique primordiale du Plus grand détective du monde avant que celui-ci ne se paye un ensemble moins bricolé mais beaucoup plus cher.

Le tournage vient de commencer mais on ne savait rien du nouveau métrage mettant en scène le Dark Knight à l’aube de sa carrière contre le crime. Peu de temps après année un, c’est donc un jeune Bruce Wayne qui affrontera tout un bestiaire de supers vilains dans une enquête noire et gutturale. Un premier test camera qui nous met donc l’eau à la bouche quant à l’aspect racé du film, parachevé par la musique envoutante de Michael Giacchino. On est comme des gosses !

The Batman est toujours prévu pour le 25 juin 2021.

The Batman – Camera Test from Matt Reeves on Vimeo.