Jungle Cruise : The Rock et Emily Blunt se croient dans Jumanji

Parce que Dwayne « The Rock » Johnson semble se sentir chez lui dans la jungle, le voilà aujourd’hui sur le devant de la scène de Jungle Cruise dont la bande-annonce vient d’être diffusée.

Disney propose de découvrir le gros baraqué aux côtés de Emily Blunt dans un conte adapté de la plus vieille attraction des parcs de Disneyland. Un film d’aventure assez crétin d’après le non jeu de Dwaynou et les fausses vannes forcées, mais force est de constater que chercher un arbre capable de guérir toutes les maladies en se bastonnant contre des piranhas, des serpents, des léopards ou des pirates amazoniens en CGI c’est toujours rafraichissant.

Enfin, parce que les comédiens sont des rigolos et que les graphistes devaient s’amuser, voilà les affiches officielles du film et cette rivalité d’égos présentées par The Rock himself.

Double main event drops tomorrow..

Our NEW @JungleCruise TRAILER #2 & our NEW (actual) POSTER.

Gotta love ol’ Emily “yuk it up” Blunt making herself look cool, beautiful & heroic in her poster & making me look scared & constipated.

Good one, Em. You got one coming, kid 👍🏾😈🥃 pic.twitter.com/hT8G5Qy5Y0