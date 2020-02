Oscars 2020 : la liste complète des gagnants et des nommés

La tant attendue 92ème cérémonie des Oscars du cinéma avait lieu cette nuit à Los Angeles au Théâtre Dolby dans la fameuse rue du Walk of Fame, qui accueillera certainement bientôt de nouvelles étoiles.

Si The Irishman sort grand perdant de cette soirée, Parasite décroche quatre Oscars sur six nominations et devient le premier film en langue étrangère à remporter la récompense ultime du meilleur film !

Meilleur film :

Parasite 🏆

The Irishman

Marriage Story

Joker

Once Upon A Time… In Hollywood

Jojo Rabbit

Le Mans 66

Les Filles du docteur March

1917

Meilleur réalisateur :

Bong Joon Ho (Parasite) 🏆

Sam Mendes (1917)

Martin Scorsese (The Irishman)

Quentin Tarantino (Once Upon A Time… In Hollywood)

Todd Phillips (Joker)

Meilleure actrice :

Renee Zellweger (Judy) 🏆

Cynthia Erivo (Harriet)

Scarlett Johansson (Marriage Story)

Saoirse Ronan (Les Filles du docteur March)

Charlize Theron (Scandale)

Meilleur acteur :

Joaquin Phoenix (Joker) 🏆

Leonardo DiCaprio (Once Upon A Time… In Hollywood)

Antonio Banderas (Douleur et Gloire)

Adam Driver (Marriage Story)

Jonathan Pryce (Les Deux Papes)

Meilleure actrice dans un second rôle :

Laura Dern (Marriage Story) 🏆

Kathy Bates (Le Cas Richard Jewell)

Scarlett Johansson (Jojo Rabbit)

Florence (Les Filles du docteur March)

Margot Robbie (Scandale)

©Jeff Kravitz/FilmMagic

Meilleur acteur dans un second rôle :

Brad Pitt (Once Upon A Time… In Hollywood) 🏆

Tom Hanks (Un ami extraordinaire)

Anthony Hopkins (Les Deux Papes)

Al Pacino (The Irishman)

Joe Pesci (The Irishman)

Meilleur scénario original :

Bong Joon Ho et Han Jin Won (Parasite) 🏆

Quentin Tarantino (Once Upon A Time… In Hollywood)

Noah Baumbach (Marriage Story)

Rian Johnson (A couteaux tirés)

Sam Mendes et Krysty Wilson-Cairns (1917)

Meilleur scénario adapté :

Taika Waititi (Jojo Rabbit) 🏆

Greta Gerwig (Les Filles du docteur March)

Anthony McCarten (Les Deux Papes)

Todd Phillips & Scott Silver (Joker)

Steven Zaillian (The Irishman)

Meilleurs décors et direction artistique :

Barbara Ling & Nancy Haigh (Once Upon A Time… In Hollywood) 🏆

Dennis Gassner & Lee Sandales (1917)

Lee Ha-joon & Cho Won-woo (Parasite)

Ra Vincent & Nora Sopková (Jojo Rabbit)

Bob Shaw & Regina Graves (The Irishman)

Meilleurs costumes :

Jacqueline Durran (Les Filles du docteur March) 🏆

Mayes C.Rubeo (Jojo Rabbit)

Arianne Phillips (Once Upon A Time… In Hollywood)

Sandy Powell & Christopher Peterson (The Irishman)

Mark Bridges (Joker)

Meilleurs maquillages et coiffures :

Vivian Baker, Kazu Hiro et Anne Morgan (Scandale) 🏆

Naomi Donne, Tristan Versluis et Rebecca Cole (1917)

Kay Georgiou et Nicki Ledermann (Joker)

Jeremy Woodhead (Judy)

Paul Gooch, Arjen Tuiten et David White (Maléfique : Le Pouvoir du mal)

©ABC

Meilleure photographie :

Roger Deakins (1917) 🏆

Jarin Blaschke (The Lighthouse)

Robert Richardson (Once Upon A Time… In Hollywood)

Rodrigo Prieto (The Irishman)

Lawrence Sher (Joker)

Meilleur montage :

Andrew Buckland, Michael McCusker (Le Mans 66) 🏆

Tom Eagles (Jojo Rabbit)

Jeff Groth (Joker)

Yang Jinmo (Parasite)

Thelma Schoonmaker (The Irishman)

Meilleur montage de son son :

Donald Sylvester (Le Mans 66) 🏆

Oliver Tarney & Rachael Tate (1917)

Alan Robert Murray (Joker)

Wylie Stateman (Once Upon A Time… In Hollywood)

Matthew Wood & David Acord (Star Wars IX : L’Ascension de Skywalker)

Meilleur mixage de son :

Mark Taylor & Stuart Wilson (1917) 🏆

Tom Ozanich, Dean A. Zupancic et Tod A. Maitland (Joker)

Paul Massey, David Giammarco et Steve A. Morrow (Le Mans 66)

Gary Rydstrom, Tom Johnson et Mark Ulano (Ad Astra)

Michael Minkler, Christian P. Minkler et Mark Ulano (Once Upon A Time… In Hollywood)

Meilleurs effets visuels :

G. Butler, G. Rocheron et D. Tuohy (1917) 🏆

D. Deleeuw, D. Sudick, R. Earl et M. Aitken (Avengers : Endgame)

R. Guyett, P. Tubach, N. Scanlan et D. Tuohy (Star Wars IX : L’Ascension de Skywalker)

L. Estebecorena, S. Grabli, N. Sepulveda-Fauser et P. Helman (The Irishman)

A. R. Jones, R. Legato, E. Newman et A. Valdez (Le Roi lion)

Meilleure chanson originale :

(I’m Gonna) Love Me Again (Rocketman) 🏆

I Can’t Let You Throw Yourself Away (Toy Story 4)

Into the Unknown (La Reine des neiges 2)

I’m Standing With You (Breakthrough)

Stand Up (Harriet)

©Via Variety

Meilleure musique :

Hildur Guðnadóttir (Joker) 🏆

Randy Newman (Marriage Story)

Alexandre Desplat (Les Filles du docteur March)

Thomas Newman (1917)

John Williams (Star Wars IX : L’Ascension de Skywalker)

Meilleur film international :

Parasite 🏆

La Communion (Boże Ciało)

Honeyland

Douleur et Gloire

Les Misérables

Meilleur film d’animation :

Toy Story 4 🏆

Monsieur Link

Dragons 3 : Le monde caché

La Légende de Klaus

J’ai perdu mon corps

Meilleur film documentaire :

American Factory 🏆

The Cave

The Edge of Democracy

Pour Sama

Honeyland

Meilleur court-métrage :

The Neighbors’ Window 🏆

Brotherwood

Nefta Football Club

Saria

A Sister

Meilleur court-métrage d’animation :

Hair Love 🏆

Dcera

Kitbull

Mémorable

Sister

Meilleur court-métrage documentaire :

Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl) 🏆

In the Absence

Des vies en suspens (Life Overtakes Me)

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

Oscars d’honneur :

David Lynch 🏆

Wes Studi 🏆

Lina Wertmüller 🏆

Pour les récompenses françaises, il faudra patienter jusqu’au 28 février la cérémonie des Césars.

Notre palmarès de cette année 2019 est à retrouver ici : Les meilleurs et les pires films de 2019 selon la rédac’.