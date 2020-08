[DC Fandome] Wonder Woman 1984 s’offre un dernier trailer

La DC Fandome vient juste de commencer et le panel de Wonder Woman 1984 ouvre les hostilités avec un trailer flambant neuf.

On connaissait une bonne partie de l’intrigue mais il manquait surtout quelques révélations clés comme le look définitif, et tant attendu, de Kristen Wiig en Cheetah. Aidée dans sa transformation par les expérimentations de Pedro Pascal en Maxwell Lord, la gentille journaliste devient l’ennemie jurée de Gal Gadot, laquelle se balade d’éclair en éclair tout en écrasant des tanks dans une bande-annonce explosive. De plus, la méchante n’a semble-t-il pas peur de coller de sérieuses mandales à l’Amazone et ce avant même de nous offrir une version inédite du personnage avec une fourrure blanche qu’on a hâte de découvrir sur grand écran.

Wonder Woman 1984 sortira le 30 septembre.