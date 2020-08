Mort sur le Nil : Hercule Poirot s’entoure encore d’un beau casting pour le trailer !

Après Le Crime de l’Orient Express en 2017, Kenneth Branagh adapte un nouveau roman culte d’Agatha Christie : Mort sur le Nil ! L’acteur britannique, que l’on retrouvera bien sûr la semaine prochaine dans Tenet, retrouvera pour se faire la moustache fournie d’Hercule Poirot. Toujours produit par 20th Century Studios, voici donc le tout premier trailer, sur du Depeche Mode.

Adapté du roman éponyme, Mort sur le Nil nous emmène évidemment en Égypte, lors d’une croisière débutant à Assouan. Le célèbre détective belge prend des vacances méritées lorsqu’il rencontre la riche Linnet Ridgeway (Gal Gadot en mode 100% glamour) et son compagnon Simon Doyle (le non-moins glamour Armie Hammer). Les deux tourtereaux ont fui après que Simon ait quitté sa fiancée, Jacqueline de Bellefort (l’excellente Emma Mackey).

Le hic : cette dernière était en fait la meilleure amie de Linnet, et semble désormais bien décidée à se venger en poursuivant le couple. Les choses vont évidemment prendre une autre tournure lorsqu’un meurtre survient au cours de la croisière. Il ne reste donc que Poirot (et son accent à couper au couteau) pour démêler le vrai du faux, et ainsi mettre en lumière une sordide machination.

Après le succès du précédent film (plus de 350 millions au box-office) et d’un autre whodunnit (À Couteaux Tirés), on comprend très vite l’attrait pour cette « suite ». D’autant plus que le casting global (auxquels s’ajoutent Letitia Wright, Annette Bening ou bien encore Rose Leslie) est accrocheur. Il ne reste donc plus qu’à espérer que Branagh corrige les défauts du Crime de l’Orient Express, et à attendre encore 2 mois pour voir le résultat !

Mort sur le Nil arrive en salle à partir du 21 octobre 2020