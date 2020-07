Tenet : on connait la date de sortie (et la France l’aura dans les premiers !)

Initialement prévu le 22 juillet, puis constamment repoussé de 2 semaines, Tenet arrive enfin ! En effet, Warner Bros a annoncé que le gros blockbuster évènement de Christopher Nolan débarquera le 26 août à l’international et le 4 septembre aux USA.

Voulu comme le film qui rameutera le monde en salle après cette période de confinement, beaucoup d’espoirs sont placés dans le thriller d’action-espionnage teinté de SF. Si on attendait que la situation sanitaire s’améliore aux États-Unis, le paysage cinématographique aura été pauvre cet été. Néanmoins, les cinémas sont bien ouverts dans notre cher Hexagone et dans bon nombre d’autres pays. Il ne reste plus qu’à aider les exploitants, et proposer de nouveaux longs-métrages tout en conservant les conditions de sûreté pour le visionnage.

France, Canada, Australie, Royaume-Uni, Allemagne, Italie,Espagne, Russie, Corée, Japon…ce sont plus de 70 pays qui pourront découvrir Tenet le 26 août prochain, tandis que les USA devront patienter une semaine de plus pour voir le nouveau Nolan dans les cinémas ouverts.

D’une durée de 2h30, Tenet met en scène John David Washington (Blackkklansman, Malcolm & Marie) dans le rôle du Protagoniste : un agent censé stopper une menace pire que l’Holocauste nucléaire. Il plongera dans le monde de l’espionnage international dans un climat de Guerre Froide 2.0, où l’organisation « Tenet » lui fera découvrir un monde où la manipulation temporelle est au centre des enjeux.

Le reste du casting est royal : Robert Pattinson (The Batman, The Lighthouse), Elizabeth Debicki (Les Veuves, The Night Manager), Kenneth Branagh (Le Crime de l’Orient-Express, Mort sur le Nil), Aaron Taylor-Johnson (Nocturnal Animals), Himesh Patel (Yesterday) ou encore Michael Caine. Pour plus d’informations, retour sur pourquoi on attend le film et sur le tout premier trailer ! Plus qu’à croiser les doigts pour que ce soit définitif !

Tenet sortira en salle le 26 août 2020