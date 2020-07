Tenet : repoussé, le film perd sa sortie internationale

Parce que le sort s’acharne sur le dernier film de Christopher Nolan, la sortie de Tenet s’avère être un casse-tête pour la Warner, clairement en panique.

Le studio vient en effet de repousser indéfiniment la sortie américaine du thriller temporel en le supprimant carrément de son calendrier alors qu’il était finalement prévu pour le 12 août. Un coup dur pour le tout Hollywood qui attendait le long-métrage comme la solution post-COVID pour relancer une économie durement touchée avec, au bas mot, 800 millions de dollars attendus au box-office international.

Pourtant, avec la recrudescence de l’épidémie sur le sol américain, les complications s’accumulent. Il se murmure que Tenet pourrait sortir en streaming, ce qui en provoquerait à coup sûr une crise cardiaque pour son réalisateur, mais surtout qu’une sortie internationale est à proscrire. Le film pourrait donc sortir chez nous avant chez nos cousins américains, tandis que la Chine refuse toujours de diffuser des œuvres de plus de deux heures.

Bref, c’est compliqué, surtout que la Warner montre maintenant des signes de nervous breakdown en envoyant des communiqués paniqués à la presse afin de prémunir la sortie, hypothétique donc, de Tenet d’un bashing qui pointe à l’horizon. Par exemple, les journalistes devront « ne pas déclarer le film comme un flop » tout en « prenant en considération sa sortie en temps de pandémie et les circonstances uniques qui entourent sa distribution ». Le damage control commence.

« It’s important that any reporting about Tenet reflects the unique circumstances surrounding its release”—this is presumably so film press doesn’t declare Tenet a flop when it is released during a pandemic, but also what reporter isn’t aware of these circumstances