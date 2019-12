Tenet : bande-annonce pour la nouvelle dinguerie de Nolan

Après Interstellar et Dunkerque, Christopher Nolan et Warner reviennent aux affaires sérieuses. En tournage depuis fin mai 2019, Tenet est une des grosses attentes de l’année prochaine. Avec un prologue exclusif aux salles IMAX, le film se dévoile avec une première bande-annonce intense et énigmatique que Philip K.Dick n’aurait pas renié !

Un trailer dans la plus pure tradition des thrillers de Nolan, oùon peut notamment entendre la BO intense de Ludwig Gôransson (Black Panther, The Mandalorian). Peu voire pas d’indices sur la trame globale ou bien les protagonistes, mais un avant-goût visuel, auditif et terriblement excitant de ce qui nous attend. De grosses vibes d’Inception émanent de l’esthétique globale ainsi que du high concept, où des agents se retrouvent dans une mission autour du globe, tout en courbant les limites du possible.

Centré sur John David Washington, semblant être un espion « revenu d’entre les morts », il semble que le but sera d’empêcher une menace obscure pour stopper une 3e Guerre Mondiale. Des airs de techno-thrillers teinté de SF aguicheur, où le titre palindromique du film prend tout son sens, avec notre héros capable de voir en temps réel des évènements se déroulant dans le futur qui se rembobinent. Le money shot de cette voiture accidentée, sur la Lagna Road en Estonie, en est le parfait exemple. Quoiqu’il en soit, le mystère reste entier, mais on peut parier que Christopher Nolan nous retournera le cerveau une nouvelle fois.

Tenet de Christopher Nolan sortira en France le 22 Juillet 2020 en salles