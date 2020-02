Le look de Cheetah dans Wonder Woman 1984 fuite (spoilers)

Si elle était absente de la bande-annonce de Wonder Woman 1984, la pire ennemie de l’Amazone, Cheetah, voit son look fuiter dans un artwork vite retiré pour soucis de rupture de copyright.

Des infos qui sentent bon l’authenticité de la chose alors que la version mutée de Barbara Ann Minerva montre Kristen Wiig sous les poils de la métamorphe. Pour rappel, il s’agit d’une archéologue prête à tout pour être immortelle et qui, en buvant le sang d’un de ses collègues, est douée d’une force et d’une agilité sans égale. Elle devient ainsi l’adversaire ultime de Diana Prince. On ne sait pas s’il s’agit pour l’instant d’un fake, mais le design du personnage nous donne envie d’y croire puisque s’il est suffisamment proche des comics, on reconnaît quand même les traits de Wiig.

Cheetah sera dans Wonder Woman 1984 le 5 juin prochain.