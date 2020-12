Willow : le casting de la série préquelle se précise

Disney+ continue de marcher sur nos douces madeleines de Proust et c’est donc dubitatifs qu’on voit le préquel de Willow avancer à grand pas.

D’après Deadline, Ellie Bamber, Cailee Spaeny et Erin Kellyman formeront le trio principal de la série qui devrait se dérouler avant les évènements illustrés dans le film de Ron Howard. Le monde toujours teinté d’heroic-fantasy accueillera donc Dove (Bamber) « une cuisinière définie comme l’élue, dont l’histoire sera proche de celle de Willow lui-même« . Elle sera rejointe par Kit (Speany), « une princesse destinée à devenir reine et dont le frère jumeau est enlevé« . Enfin, Jade (Kellyman) sera « la suivante de Kit, une servante et meilleure amie qui lui sert de boussole morale mais semble bien douée avec une épée puisque d’aucun la prédise comme la prochaine meilleure guerrière du royaume« . Un autre acteur est actuellement recherché, pour jouer « un guerrier voleur et roublard« , donc un substitut du personnage de Val Kilmer dans le film de 1988. A voir ce que tout ça nous offrira, heureusement que Warwick Davis sera, lui, bel et bien de la partie.

Willow n’a pas encore de date de production.