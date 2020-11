Boba Fett va avoir sa propre série Disney+

By Emeric Bispo

Après la reprise de The Mandalorian, Deadline nous révèle qu’une série Boba Fett serait en développement pour Dinsey +.

Une semi-surprise puisque le célèbre chasseur de prime pointait le bout de son nez à la fin de l’épisode 1 de la deuxième saison de Mandalorian, avec le retour de Temuera Morrison au casting. Pour rappel, cela fait plusieurs années que le studio aux grandes oreilles essaient d’amener ce personnage sur grand écran. Un film sous la direction de Josh Trank était prévu avant qu’il ne soit renvoyé suite à l’échec des 4 Fantastiques et un deuxième projet voit le jour avec James Mangold à sa barre avant qu’il ne soit lui aussi annulé après le bide de Solo.

La série serait même bien plus avancée qu’on ne le croirait puisque le média annonce un début de tournage pour la semaine prochaine ! Une annonce à prendre tout de même avec des pincettes car d’autres sources parlent d’une production d’ici la fin d’année. Reste plus qu’à savoir si cette nouvelle série ne fera pas un peu redite avec The Mandalorian, ce que l’on craint fortement.

Disney + n’a pour le moment ni confirmée ni infirmée la réalisation d’une série sur Boba Fett.