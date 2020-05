The Mandalorian : un personnage culte de Star Wars dans la Saison 2

Du neuf pour The Mandalorian ! Teasé à la fin de l’épisode 5 « The Gunslinger » de la saison 1, telle une figure s’approchant de Fennec Shand (Ming Na-Wen) c’est désormais officiel : Boba Fett is back ! Nous apprenons donc via The Hollywood Reporter que le célèbre chasseur de primes de la trilogie originale Star Wars aura un petit rôle à jouer dans la saison 2, ayant fini son tournage récemment.

Temuera Morrison (acteur qui jouait Jango Fett dans l’Attaque des Clones) incarnera donc le fameux clone, élevé par Jango comme son fils. Un choix logique et impératif donc. Cette annonce « annule » donc la supposée mort de Boba dans la gueule du sarlacc au début du Retour du Jedi. Un choix pas si déconnant, quand on sait que ce dernier avait survécu dans l’univers Legends. Qu’un chasseur de primes en armure, à l’attirail truffé d’armes et autres gadgets puisse s’en être sorti ne semble donc pas tiré par les cheveux…Reste à savoir quel sera son rôle désormais.

En effet, Temuera Morrison n’a plus la trentaine, et on le voit mal enlever son casque pour rompre l’illusion. Certaines rumeurs parlent également du fait qu’en plus de revoir Ahsoka Tano (padawan d’Anakin) sous les traits de Rosario Dawson, Morrison pourrait également incarner Rex, célèbre clone renégat,tous deux présents dans Clone Wars et Star Wars Rebels.

Que de questions, pour une saison 2 encore mystérieuse. Nous savons néanmoins que Dave Filoni (réalisateur des épisodes 1 et 5 de la 1e saison) reviendra pour un épisode, tout comme Bryce Dallas Howard (qui avait dirigé le 4e épisode). En plus de Carl Weathers et Jon Favreau, la saison 2 accueillera Peyton Reed (Ant-Man) et Robert Rodriguez (Alita Battle Angel) en tant que réalisateurs. Du beau monde donc pour compléter les aventures de Din Djarrin et Baby Yoda !

The Mandalorian Saison 2 est prévue pour octobre 2020 sur Disney+