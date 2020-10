La série Willow est officiellement commandée par Disney+

Le film culte de Ron Howard Willow aura le droit à une suite sous forme la forme d’une série destinée à la plateforme Disney +.

« Tant de fans m’ont demandé au fil des ans si Willow ferait un jour son retour, et maintenant je suis ravi de leur dire que ce sera effectivement le cas. Beaucoup m’ont dit qu’ils avaient grandi avec Willow et que le film avait influencé leur vision de l’héroïsme dans notre monde. Si Willow Ufgood peut représenter ce potentiel héroïque en chacun de nous, alors c’est un personnage que je suis extrêmement honoré de reprendre. » Warwick Davis

C’est à travers ses propos relayés par Collider que l’acteur principal du film de 1988 annonce la mise en chantier de cette suite et son retour ! Ron Howard sera aussi de la partie, non pas derrière la caméra mais à la production. Celui qui prendra le relais pour l’épisode pilote est John M. Chu, le faiseur derrière Sexy Dance, le documentaire sur Justin Bieber, G.I Joe Conspiration, Insaisissable 2 et le récent succès Crazy Rich Asian. Jonathan Kasdan, le scénariste de Solo et Indiana Jones 5, officiera en tant que showrunner pendant que Bob Dolman, auteur du métrage d’origine servira de conseiller.

Willow de 1988 est un conte cinématographique narrant le périple du magicien éponyme afin de protéger la nouveau née Elora, traquée par la reine tyrannique Bavmorda. Il sera épaulé par Madmartigan, un combattant interprété par Val Kilmer dont on ne sait pour le moment si le retour est envisagé. Cependant il a été confirmé que la série prendra place 2 ans après les événements du film et introduira de nouveaux personnages.

La série Willow n’a pour le moment aucune date de sortie annoncée.