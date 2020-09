WandaVision : Disney+ nous offre une bande-annonce spacio-temporelle

A quelques mois du lancement de sa nouvelle série, Disney+ a profité des Emmy Awards pour dévoiler sa première vraie bande-annonce de WandaVision.

C’est donc dans un trailer absolument ‘space’ (mais très excitant !) que l’on retrouve Elizabeth Olsen et Paul Bettany évoluant dans diverses temporalités aux côtés de Kathryn Hahn et Teyonah Parris. Entre scènes rétros en noir et blanc d’un sitcom des années 50 (fortement influencé par Ma sorcière bien-aimée) et scènes d’action telles que nous les connaissons dans les derniers Marvel, Disney montre toute son ambition de créer une série unique complètement dingue.

Alors que le synopsis reste encore assez énigmatique après visionnage de la bande-annonce, nos cerveaux de fans sont ébullitions, à la recherche des moindres indices qui pourraient permettre une meilleure compréhension des intrigues.

Attention, spoilers d’Avengers dans le paragraphe suivant.

La théorie la plus probable jusqu’ici est que Wanda Maximoff – ne supportant pas la mort de son mari (advenue dans Avengers Infinity War) – aurait créé une réalité alternative dans laquelle Vision est toujours vivant. Cela expliquerait notamment pourquoi ce dernier semble déboussolé à plusieurs reprises dans le trailer.

WandaVision est attendue d’ici la fin de l’année sur Disney+.