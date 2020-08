Captain Marvel 2 : Une nouvelle réalisatrice à la barre

By Emeric Bispo

Alors qu’on apprenait il y a quelques mois que Ryan Fleck et Anna Boden ne rempileraient pas pour Captain Marvel 2, Kevin Feige a trouvé leur remplaçante.

Et c’est Nia DaCosta qui aura la lourde tâche de reprendre le flambeau du blockbuster au 1,128,275,297 $ de box office. La réalisatrice a fait des débuts remarqués avec le thriller Little Woods avant de se voir confier par Jordan Peele la réalisation du remake de Candyman, attendu le 21 octobre prochain. Un changement qui n’est pas pour nous déplaire au vu de la mise en scène peu inspiré du premier opus. Megan McDonnell, après avoir œuvrée sur WandaVision pour Marvel et Disney +, s’occupera de l’écriture du scénario.

Captain Marvel 2 est attendu le 6 Juillet 2022.