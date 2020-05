Lovecraft Country : la série HBO produite par Jordan Peele et J.J. Abrams se dévoile dans sa bande-annonce

HBO enchaîne les séries de qualité ces derniers temps ! Après Chernobyl, Euphoria, Watchmen, The Outsider, The Plot Against America et Westworld, place à Lovecraft Country ! Adaptée du roman éponyme de Matt Ruff paru en 2016, cette nouvelle série créée par Misha Green (Underground) est produite par l’illustre Jordan Peele (Get Out, Us) et le renommé J.J. Abrams (Lost, Fringe). Deux producteurs de choix quand on connaît leur penchant pour le fantastique, la satire sociale ou les high-concepts horrifiques.

Prenant place dans l’Amérique des années 50, Lovecraft Country nous présentera le jeune Atticus Freeman (Jonathan Majors), embarqué dans un périple pour retrouver son père disparu (l’excellent Michael K. Williams). Accompagné de son amie téméraire Letitia (Jurnee Smollett-Bell) et de son oncle George (Courtney B. Vance), superstitieux fan de SF, le groupe se retrouvera néanmoins dans un road trip comme nul autre. En effet, à l’image du roman éponyme, ce périple dans une Amérique raciste où les lois Jim Crow sur la ségrégation sont appliquées, le Ku Klux Klan n’est que le premier de leurs soucis.

Car comme le titre le laisse deviner, le folklore Lovecraftien à base de monstres ou de cultes sectaires païens est également présent en filigrane. Le roman de Ruff est ainsi un cocktail détonnant proche d’un Twilight Zone, où le fantastique fait ressortir en symbiose les horreurs de notre histoire ou notre société. Créatures immondes, goules, sorciers…un trombinoscope varié nous attend dans cette adaptation pilotée par Yann Demange et Daniel Sackheim entre autre à la réalisation. Rendez-vous pris pour dans 4 mois, on a hâte de voir le résultat !

Lovecraft Country sera diffusée à partir du mois d’août 2020 en France sur OCS