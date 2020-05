Da 5 Bloods : le film de guerre de Spike Lee pour Netflix dévoile son trailer !

Après le succès de Blackkklansman, notamment à Cannes et aux Oscars, le nouveau film de Spike Lee était attendu ! Nous ayant abreuvé d’un superbe court-métrage sur le New York en plein confinement, Da 5 Bloods se dévoile enfin ! Prévu pour le mois prochain sur Netflix, cette œuvre de 2h34 prendra pour décor le Vietnam !

L’histoire de Da 5 Bloods est simple : 4 vétérans Afro-Américains de la guerre du Vietnam retournent dans la jungle des années plus tard pour y trouver un trésor enfoui, ainsi que la dépouille de leur chef (interprété par Chadwick Boseman lors des flash-backs). En quête de lingots d’or perdus par la CIA, ce voyage de « papys » aux quelques accents de comédie sera aussi le moyen d’explorer le trauma de soldats de la Guerre du Vietnam via une timeline dans le passé.

Introspection douloureuse

Une guerre qui fut un célèbre fiasco, sur des idéaux factices, dont on imagine bien l’intérêt pour Spike Lee, n’ayant jamais hésité à critiquer ou faire la satire des maux de l’Amérique. Exploration du point de vue de soldats afro-américains envoyés dans la jungle, au même moment où survenait la mort de Martin Luther King : un programme prometteur et alléchant, lorgnant presque sur les prémices thématiques et visuelles d’un Trésor de la Sierra Madre et Apocalypse Now !

Pour se faire, le réalisateur fait appel à un très beau monde. Delroy Lindo (Crooklyn, Clockers), Isiah Whitlock Jr (The Wire, La 25e Heure), Clarke Peters (His Dark Materials, The Wire), Giancarlo Esposito (Breaking Bad, The Get Down), Jasper Pääkkönen (Vikings, Blackkklansman) et Paul Walter Hauser (Moi, Tonya, Le Cas Richard Jewell) ont déjà joué devant la caméra de Spike Lee. Tandis que Jonathan Majors (Lovecraft Country), Jean Reno (Antigang) ou encore Mélanie Thierry (Au Revoir Là-haut) s’ajoutent à ce très bon casting.

La bande-annonce permet de voir que la photographie de Newton Thomas Sigel (Tyler Rake , Bohemian Rhapsody) semble léchée, usant notamment du grain et du ratio caractéristique des films des 70’s, tout en ancrant son récit historiquement. Des parallèles qu’on espère puissants, lui qui avait déjà tenté cette approche en 2008 avec Miracle à St Anna (récit des soldats Buffalo en Italie lors de la WW2). Un trailer très rythmé et visuellement réussi, bref vivement ce nouveau Spike Lee !

Da 5 Bloods sera disponible sur Netflix le 12 juin 2020