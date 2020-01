Télévision – Critics’ Choice Awards 2020 : la liste complète des gagnants et des nommés

Après les Golden Globes, c’était au tour de la Broadcast Television Journalists Association de récompenser les meilleurs acteurs, actrices, séries TV, mini-séries et équipes qui ont marqué l’année 2019, en décernant les Critics’ Choice Awards 2020.

Si Succession et Fleabag dominent encore, Watchmen et When They See Us récoltent elles-aussi les honneurs ! On vous laisse découvrir la liste complète des vainqueurs :

Meilleure série dramatique :

Succession 🏆

The Crown

David Makes Man

Game of Thrones

The Good Fight

Pose

This Is Us

Watchmen

Meilleure actrice dans une série dramatique :

Regina King (Watchmen) 🏆

Christine Baranski (The Good Fight)

Olivia Colman (The Crown)

Jodie Comer (Killing Eve)

Nicole Kidman (Big Little Lies)

Mj Rodriguez (Pose)

Sarah Snook (Succession)

Zendaya – (Euphoria)

Meilleur acteur dans une série dramatique :

Jeremy Strong (Succession) 🏆

Sterling K. Brown (This Is Us)

Mike Colter (Evil)

Paul Giamatti (Billions)

Kit Harington (Game of Thrones)

Freddie Highmore (Good Doctor)

Tobias Menzies (The Crown)

Billy Porter (Pose)

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série dramatique :

Jean Smart (Watchmen) 🏆

Helena Bonham Carter (The Crown)

Gwendoline Christie (Game of Thrones)

Laura Dern (Big Little Lies)

Audra McDonald (The Good Fight)

Meryl Streep (Big Little Lies)

Susan Kelechi Watson (This Is Us)

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série dramatique :

Billy Crudup (The Morning Show) 🏆

Asante Blackk (This Is Us)

Asia Kate Dillon (Billions)

Peter Dinklage (Game of Thrones)

Justin Hartley (This Is Us)

Delroy Lindo (The Good Fight)

Tim Blake Nelson (Watchmen)

Meilleure série comique :

Fleabag 🏆

Barry

La Fabuleuse Mme Maisel (The Marvelous Mrs. Maisel)

Mom

Au fil des jours

PEN15

Schitt’s Creek

Meilleure actrice dans une série comique :

Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) 🏆

Christina Applegate (Dead to Me)

Alison Brie (GLOW)

Rachel Brosnahan (La Fabuleuse Mme Maisel/The Marvelous Mrs. Maisel)

Kirsten Dunst (On Becoming a God in Central Florida)

Julia Louis-Dreyfus (Veep)

Catherine O’Hara (Schitt’s Creek)

Meilleur acteur dans une série comique

Bill Hader (Barry) 🏆

Ted Danson (The Good Place)

Walton Goggins (The Unicorn)

Eugene Levy (Schitt’s Creek)

Paul Rudd (Living with Yourself)

Bashir Salahuddin (Sherman’s Showcase)

Ramy Youssef (Ramy)

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique :

Alex Borstein (La Fabuleuse Mme Maisel/The Marvelous Mrs. Maisel) 🏆

D’Arcy Carden (The Good Place)

Sian Clifford (Fleabag)

Betty Gilpin (GLOW)

Rita Moreno (Au fil des jours)

Annie Murphy (Schitt’s Creek)

Molly Shannon (The Other Two)

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série comique :

Andrew Scott (Fleabag) 🏆

Andre Braugher (Brooklyn Nine-Nine)

Anthony Carrigan (Barry)

William Jackson Harper (The Good Place)

Daniel Levy (Schitt’s Creek)

Nico Santos – (Superstore)

Henry Winkler (Barry)

Meilleure mini-série :

When They See Us (Dans leur regard)🏆

Catch-22

Chernobyl

Fosse/Verdon

The Loudest Voice

Unbelievable

Years and Years

Meilleur téléfilm ou film de plateformes de streaming :

El Camino : Un film Breaking Bad (Netflix) 🏆

Brexit (HBO)

Deadwood : Le film (HBO)

Guava Island (Amazon)

Native Son (HBO)

Patsy & Loretta (Lifetime)

Meilleure actrice dans une mini-série ou dans un téléfilm ou dans un film de streaming :

Michelle Williams (Fosse/Verdon) 🏆

Kaitlyn Dever (Unbelievable)

Anne Hathaway (Modern Love)

Megan Hilty (Patsy & Loretta)

Joey King (The Act)

Jessie Mueller (Patsy & Loretta)

Merritt Wever (Unbelievable)

Meilleur acteur dans une mini-série ou dans un téléfilm ou dans un film de streaming :

Jharrel Jerome (When They See Us/Dans leur regard) 🏆

Christopher Abbott (Catch-22)

Mahershala Ali (True Detective)

Russell Crowe (The Loudest Voice)

Jared Harris (Chernobyl)

Sam Rockwell (Fosse/Verdon)

Noah Wyle (The Red Line)

Meilleure actrice dans un second rôle dans une mini-série ou dans un téléfilm ou dans un film de streaming :

Toni Collette (Unbelievable) 🏆

Patricia Arquette (The Act)

Marsha Stephanie Blake (When They See Us/Dans leur regard)

Niecy Nash (When They See Us/Dans leur regard)

Margaret Qualley (Fosse/Verdon)

Emma Thompson (Years and Years)

Emily Watson (Chernobyl)

Meilleur acteur dans un second rôle dans une mini-série ou dans un téléfilm ou dans un film de streaming :

Stellan Skarsgård (Chernobyl) 🏆

Asante Blackk (When They See Us/Dans leur regard)

George Clooney (Catch-22)

John Leguizamo (When They See Us/Dans leur regard)

Dev Patel (Modern Love)

Jesse Plemons (El Camino : Un film Breaking Bad)

Russell Tovey (Years and Years)

Meilleure série animée :

BoJack Horseman 🏆

Big Mouth

Dark Crystal : le temps de la résistance

She-Ra et les princesses au pouvoir

Les Simpson

Undone

