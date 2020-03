Le Festival de Cannes reporté en juin

By Emeric Bispo

Alors que cela faisait plusieurs jours que Thierry Frémaux maintenait que les dates du Festival de Cannes, il est dorénavant officiellement reporté.

Face à l’épidémie de Coronavirus, l’évidence qu’on attendait tous vient de tomber : la 73ème édition du célèbre festival Cannois n’aura pas lieu entre 12 au 23 mai 2020. L’événement présidé par Spike Lee a été repoussé vraisemblablement jusqu’au mois de Juin, en attente d’une évolution de la crise sanitaire. Voici le communiqué officielle dans son intégralité :

« En cette période de crise sanitaire planétaire, nous avons une pensée pour les victimes du COVID-19, et nous exprimons notre solidarité avec tous ceux qui luttent contre la maladie. Aujourd’hui, nous avons pris la décision suivante: le Festival de Cannes ne pourra se tenir aux dates prévues, du 12 au 23 mai prochains. Plusieurs hypothèses sont à l’étude afin d’en préserver le déroulement, dont la principale serait un simple report, à Cannes, fin juin – début juillet 2020.

Dès que l’évolution de la situation sanitaire française et internationale nous permettra d’en évaluer la possibilité réelle, nous ferons connaître notre décision, dans le cadre de la concertation actuelle avec l’Etat et la Mairie de Cannes ainsi qu’avec le conseil d’Administration du Festival, les professionnels du cinéma et l’ensemble des partenaires de la manifestation.

D’ici là, le Festival de Cannes joint sa voix à toutes celles et ceux qui demandent avec fermeté que chacune et chacun respecte le confinement général et fasse preuve de solidarité en ces moments difficiles pour le monde entier.

A très bientôt,

L’équipe du Festival de Cannes »

La conférence de presse annonçant la sélection officielle du Festival de Cannes est toujours maintenu le jeudi 16 Avril.