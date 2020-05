Spike Lee : un superbe court-métrage sur New York confiné en attendant son prochain film

Pour cette période de Covid où tous les films sont décalés, le génial Spike Lee a tenu à livrer une déclaration d’amour à New York et aux soignants. En effet, le réalisateur de Blackkklansman et Do The Right Thing a profité de ses quelques excursions dans une Grosse Pomme déserte pour filmer tout ça en Super 8. Et c’est un pur régal de découvrir ce court-métrage de 3 min, porté par le tube « New York, New York » de Frank Sinatra !

Théâtre de bon nombre de ses films, Spike Lee magnifie New York comme très peu de réalisateurs (on pense à Martin Scorsese et Woody Allen), capturant ici Coney Island, la Statue de la Liberté ou bien le Yankee Stadium ici avec une vraie sincérité. Et il suffit de voir quelques infirmières ou médecins masqués pour élever cette vidéo au montage maîtrisé, aux prises de vue pertinentes, pour un résultat que l’on valide à 100%.

Mais aussi des infos

C’est aussi l’occasion de partager le 1er poster de Da 5 Bloods, son nouveau film prévu le 12 juin sur Netflix ! D’une durée de 2h34, le film mettra en avant 4 vétérans afro-américains de la Guerre du Vietnam, retournant dans la jungle vietnamienne des années plus tard. En quête d’un trésor enfoui et de la dépouille de leur chef, ils vont par ailleurs se rendre compte des ravages causés par la guerre.

Un pitch accrocheur, porté par un très bon casting (Chadwick Boseman, Jean Reno, Giancarlo Esposito, Delroy Lindo, Mélanie Thierry ou bien Clarke Peters pour ne citer qu’eux) ainsi que Terence Blanchard à la musique (éternel compositeur de Lee) et Newton Thomas Sigel (Bohemian Rhapsody, Tyler Rake) à la photographie. Le réalisateur semble être sur une belle lancée depuis ses multiples nominations aux Oscars l’an dernier. Le fait de savoir qu’un tel film sera R-Rated (déconseillé aux moins de 17 ans) pour violence appuyée, langage injurieux et images graphiques nous fait également trépigner d’impatience.

Sans plus tarder: le court-métrage et le poster ci-dessous !

Da 5 Bloods sortira sur Netflix le 12 juin 2020